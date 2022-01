Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 18 gennaio 2022

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Love is in the Air - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 18 gennaio 2022.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Love is in the Air che andranno in onda oggi, 18 gennaio 2022, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Eda e Serkan!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 18 gennaio 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 18 gennaio 2022 - arrivato sotto la finestra di Thomas, Liam vede il Forrester baciare sua moglie, in realtà si tratta solo della sosia inanimata di Hope, ma il ragazzo, annebbiato dalla rabbia, si covince del tradimento della povera Logan. Hope è ricaduta nella trappola di Thomas, lo Spencer sente di non aver più alcun ascendente su di lei, capisce che il bene per Douglas è più forte di quello che prova per nei suoi confronti e finché Thomas continuerà ad usare suo figlio, per lui e Hope non ci sarà futuro. Addolorato e sconfortato, il poverino correrà da Steffy. La Forrester, pur avendo chiesto espressamente di non essere coinvolta nella guerra tra Liam e Thomas, di fronte a questa scioccante scoperta sarà pronta a consolare Liam e schierarsi dalla sua parte! Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 17 al 22 gennaio 2022

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 18 gennaio 2022

Nella puntata di Una Vita di oggi - 18 gennaio 2022 - per Josè ed Alodia nulla sembra accaduto, i due sono tornati serenamente alle loro vite, anzi, la morte della adorata Bellita sembra averli molto uniti. Il Dominguez è sempre stato un marito devoto e la sua condotta senza macchia, la sua indifferenza dunque non può che destare dei sospetti. La confidenza con una donna che non sia Bellita, oltretutto subito dopo la morte della poverina, ha fatto sorgere notevoli dubbi in Rosina e Susana: le due fremono per scoprire tutta la verità. Josè e Alodia, effettivamente nascondono qualcosa, nella puntata in onda li vedremo infatti accordarsi sulla versione da dare per rendere più credibile la tragica morte della Del Campo! Qui la trama completa di Una Vita​.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 17 al 22 gennaio 2021.

Love is in the Air: Ecco che cosa accade nella puntata di oggi 18 gennaio 2022

Nella puntata di Love is in the Air​ di oggi - 18 gennaio 2022 - Deniz ha intenzione di vendicarsi di Kerem e lo licenzia in tronco, invitandolo a lasciare al più presto l’hotel. Eda, solidale con la sorte ingiusta dell’amico, presenta le sue dimissioni a Deniz, mentre Serkan segue la scelta della Yildiz e lascia il lavoro a Sile, trasferendo momentaneamente il proprio ufficio a casa della paesaggista. Prima di lasciare l’hotel, Eda chiede a Kerem di presentare il progetto dei giardini, sul quale hanno lavorato duramente e a lungo, e lui riesce nell’intento, mostrando il lavoro a Nese e Hakan. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

Scopriamo le Anticipazioni di Love is in the Air dal 17 al 21 gennaio 2021.