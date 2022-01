Una Vita Anticipazioni 18 Gennaio 2022: Rosina e Susana sospettano di Josè e Alodia

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 18 gennaio 2022 su Canale 5. Le Trame dell'episodio rivelano che Josè e Alodia tentano di placare la curiosità di Rosina e Susana. Le due sospettano che i due, innamorati, abbiano fatto fuori Bellita!

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 18 gennaio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap, in onda alle 14.25 su Canale5: Josè e Alodia tentano di placare la curiosità di Rosina e Susana, che sospettano che i due abbiano una relazione. Soledad non esita a difendere Marcos contro le maldicenze di Susana.

Una Vita Anticipazioni: Rosina e Susana nutrono dei sospetti su Josè

Dopo il salto temporale le trame di Una Vita si sono tinte di nero con l'annuncio di due tregiche morti, Beallita e Felicia. Due sciagure avvolte nel mistero, su cui familiari e amici, indagano in cerca della verità. Marcos è certo che Felicia non sia morta di cause naturali, ma che dietro alla sua dipartita ci sia lo zampino dei crudeli Quesada; Josè, al contrario, sembra abbastanza certo delle cause del decesso di sua moglie, a nutrire dei sospetti infatti, sono Rosina e Susana!

Una Vita Anticipazioni: ​Josè è responsabile della morte di Bellita?

La veglia funebre è stata un momento davvero surreale. Josè, sereno e sorridente, ha seguito la celebrazione accanto ad Alodia, la domestica, con cui è parso condividere una strana confidenza. I due sono stati anche sorpresi da Rosina, scherzare felici, a poche ore dalla tumulazione. Ma solo quando il vedovo ha rifiutato di partecipare alla messa in ricordo di Bellita che i dubbi su una sua eventuale responsabilità si sono fatti più pressanti.

Josè e Aldia nascondono qualcosa! Nella Puntata di Una Vita del 18 gennaio 2022

Per Josè ed Alodia nulla sembra accaduto, i due sono tornati serenamente alle loro vite, anzi, la morte della adorata Bellita sembra averli molto uniti. Il Dominguez è sempre stato un marito devoto e la sua condotta senza macchia, la sua indifferenza dunque non può che destare dei sospetti. La confidenza con una donna che non sia Bellita, oltretutto subito dopo la morte della poverina, ha fatto sorgere notevoli dubbi in Rosina e Susana: le due fremono per scoprire tutta la verità. Josè e Alodia, effettivamente nascondono qualcosa, nella puntata in onda li vedremo infatti accordarsi sulla versione da dare per rendere più credibile la tragica morte della Del Campo!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 17 al 22 gennaio 2022.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.