Love is in the Air Anticipazioni 18 gennaio 2022: Eda si licenzia!

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Love is in the Air in onda su Canale5. Per solidarietà a Kerem, Eda lascia l’hotel di Deniz.

Ecco cosa rivelano le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 18 gennaio 2022. Scopriamo insieme le Trame dell'episodio in onda alle 16.50 su Canale 5, Deniz ha intenzione di vendicarsi di Kerem e lo lincenzia in tronco, invitandolo a lasciare al più presto l’hotel. Eda, solidale con la sorte ingiusta dell’amico, presenta le sue dimissioni a Deniz, mentre Serkan segue la scelta della Yildiz e lascia il lavoro a Sile, trasferendo momentaneamente il proprio ufficio a casa della paesaggista. Prima di lasciare l’hotel, Eda chiede a Kerem di presentare il progetto dei giardini, sul quale hanno lavorato duramente e a lungo, e lui riesce nell’intento, mostrando il lavoro a Nese e Hakan.

Deniz licenzia Kerem nella Puntata di Love is in the Air del 18 gennaio 2022

Deniz vuole vendicarsi di Kerem e decide di licenziarlo in tronco. Eda è sconvolta per il trattamento ricevuto dall’amico, soprattutto dopo l’impegno che entrambi hanno messo nella realizzazione dei lussuosi giardini dell’hotel. Stanca dei soprusi di Deniz, Eda prende una decisione: anche lei lascerà il lavoro per sempre. Vedendo la Yildiz furiosa per l’accaduto, Serkan spera di farle una cosa gradita, licenziandosi e trasferendo il proprio studio a casa della madre di sua figlia. Eda, contrariamente a quanto ipotizzando, non sarà esattamente felice per la scelta del Bolat.

Anticipazioni Love is in the Air: Kerem nei guai

Kerem si è arreso all’idea di aver perso il proprio lavoro, dopo mesi trascorsi a progettare nei minimi dettagli i giardini dell’hotel di Deniz, insieme ad Eda. La Yildiz, tuttavia, non vuole che il progetto vada sprecato e chiede a Kerem di presentare il materiale completo a Nese e Hakan, sperando in un loro riscontro. L’idea della paesaggista è geniale, ma Kerem non ha il coraggio necessario per scavalcare l’odiosa Deniz.

Love is in the Air: Pina aiuta Kerem

Non volendo deludere Eda, soprattutto dopo che la collega si è licenziata per lui, Kerem chiede aiuto a Pina e insieme a lei trova il coraggio di presentare il progetto. Nese e Hakan rimangono colpiti dal lavoro svolto e accettano di sponsorizzare i giardini di Eda immediatamente.

