Beautiful Anticipazioni 18 gennaio 2022: Liam, tradito da Hope, si consola tra le braccia di Steffy!

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Beautiful in onda il 18 gennaio su Canale 5. Le Trame dell'episodio ci rivelano che Liam, convinto che Hope sia nuovamente caduta nella trappola di Thomas, cerca consolazione in Steffy!

Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 18 gennaio 2022. Ecco cosa succederà nelle Trame dell’episodio in onda alle 13.10 su Canale5: Thomas bacia il manichino che raffigura Hope, ignaro che Liam, che lo sta spiando nella penombra, pensi che l'abbia davvero baciata. Liam, sconvolto, si confida con Steffy.

Beautiful Anticipazione: Hope e Thomas di nuovo vicini per Douglas

Douglas ha espresso il desiderio di passare del tempo con suo padre e con Hope, tutti insieme come in passato. La Logan, convinta che il suo ex marito sia cambiato e che voglia essere una persona migliore ma soprattutto un padre migliore, decide di accontentare il bambino. La cena non durerà molto, quando infatti il piccolo Douglas inizierà ingenuamente a chiedere che Thomas torni a vivere con loro, Hope capirà che è il momento di chiudere la serata. Madre e figlio dunque, si congederanno dal Forrester. Il Forrester ha faticato tanto a trattenersi e appena Hope avrà lasciato la casa, darà sfogo a tutta la sua follia immaginando una continuazione di quella felice serata con Hope, che culminerà in un bacio appassionato con la sua sosia.

Beautiful, Liam sotto shock: Thomas ha baciato Hope!

Liam intanto, scoperta l'azzardata concessione di sua moglie al nemico giurato, correrà a casa di Thomas. Lo Spencer arriverà sotto l'abitazione del Forrester nel momento esatto in cui Thomas starà baciando l'altra Hope. Annebbiato dalla gelosia, Liam non sospetterà in alcun modo che possa trattarsi della bambola e si convincerà di essere stato tradito!

Liam, tradito, corre da Steffy! Nella Puntata di Beautiful del 18 gennaio 2022

Arrivato sotto la finestra di Thomas, Liam vede il Forrester baciare sua moglie, in realtà si tratta solo della sosia inanimata di Hope, ma il ragazzo, annebbiato dalla rabbia, si covince del tradimento della povera Logan. Hope è ricaduta nella trappola di Thomas, lo Spencer sente di non aver più alcun ascendente su di lei, capisce che il bene per Douglas è più forte di quello che prova per nei suoi confronti e finché Thomas continuerà ad usare suo figlio, per lui e Hope non ci sarà futuro. Addolorato e sconfortato, il poverino correrà da Steffy. La Forrester, pur avendo chiesto espressamente di non essere coinvolta nella guerra tra Liam e Thomas, di fronte a questa scioccante scoperta sarà pronta a consolare Liam e schierarsi dalla sua parte!

