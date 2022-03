Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 14 Marzo 2022

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Love is in the Air - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 14 Marzo 2022.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Love is in the Air che andranno in onda oggi, 14 Marzo 2022, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Eda e Serkan!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 14 Marzo 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 14 Marzo 2022 - i due traditori si dividono, Liam corre da Hope pronto a confessare, Steffy invece attende l'arrivo di Finn. La Forrester non è così sicura di quello che sta per fare, il suo rapporto col dottore è sicuramente meno solido di quello di Liam e Hope e teme davvero di giocarsi tutto. Liam nel frattempo ha raggiunto casa. Quando si trova faccia a faccia con Hope la situazione si fa complicatissima: tentenna, gli manca il coraggio, ma Hope vuole sapere di più sull'urgenza di Steffy... E' a quel punto che, come un fiume in piena, lo Spencer confessa tutto! Nel frattempo Finn raggiunge la Forrester, anche lei tentenna ma poi il dottore le fa una dichiarazione d'amore così tenera che Steffy non riesce più a trattenersi e finisce per vuotare il sacco: "ti ho tradito con Liam" Qui la trama completa di Beautiful​.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 14 Marzo 2022

Nella puntata di Una Vita di oggi - 14 Marzo 2022 - scopriremo meglio qual è il vincolo che lega Marcos alla famiglia Quesada, Aurelio infatti, pronto ad istruire la sua nuova segreta alleata, Genoveva, le rivelerà del losco passato di Marcos. Secondo quanto racconterà, il Bacigalupe è stato per anni al servizio di Don Salustiano come un vero e proprio mercenario e ora, il timore che particolari scabrosi possano venire a galla, lo costringe a vivere una vita di forzata obbedienza. Qui la trama completa di Una Vita​.

Love is in the Air: Ecco che cosa accade nella puntata di oggi 14 Marzo 2022

Nella puntata di Love is in the Air​ di oggi - 14 Marzo 2022 - Piril ed Engin hanno ottenuto un nuovo progetto dopo il crollo della ArtLife, ma devono chiedere agli amici di fingersi impiegati di una nuova azienda per riuscire a siglare il contratto. La distrazione di Serkan costerà caro agli amici, mentre le analisi di Eda creeranno scompiglio. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

