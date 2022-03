Beautiful Anticipazioni 11 marzo 2022: Liam confessa a Hope di averla tradita con Steffy!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 11 marzo 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 13.45 su Canale5: dopo che Steffy ha rivelato a Liam di essere incinta, lui confessa finalmente a Hope di averla tradita con Steffy. E anche Steffy è sul punto di dire tutto a Finn.

Beautiful Anticipazioni: Steffy sospetta di essere incinta

L'errore di Liam è stato sottovalutare le intenzioni di Steffy, se la ragazza ha cercato di zittirlo non è solo per salvare le rispettive relazioni, ma soprattutto perché ha scoperto qualcosa di davvero inaspettato e sconvolgente e vuole parlarne prima con lui, così da trovare una soluzione insieme. Cosa preoccupa la Forrester? Steffy teme di essere incinta e il padre potrebbe essere proprio Liam!

Beautiful Anticipazioni: Steffy si lascia convincere da Liam a confessare

Steffy è incinta e lo ha confessato allo Spencer, preoccupata che possa essere suo figlio. Liam anche se scioccato dimostra una certa lucidita: è giunto il momento di raccontare a Hope ciò che c'è stato tra lui e Steffy. La Forrester cerca di fermarlo ma lui non vuole sentire ragioni. Hope e Finn meritano di conoscere la verità e alla fine anche la figlia di Ridge si convince che non ci sia altro da fare. Non si possono creare legami su una menzogna ed entrambi confesseranno il loro tradimento in attesa del risultato del test del DNA.

Liam confessa tutta la verità a Hope mentre Steffy attende di affrontare Finn, nella Puntata di Beautiful dell'11 marzo 2022

I due traditori si dividono, Liam corre da Hope pronto a confessare, Steffy invece attende l'arrivo di Finn. La Forrester non è così sicura di quello che sta per fare, il suo rapporto col dottore è sicuramente meno solido di quello di Liam e Hope e teme davvero di giocarsi tutto. Liam nel frattempo ha raggiunto casa. Quando si trova faccia a faccia con Hope la situazione si fa complicatissima: tentenna, gli manca il coraggio, ma Hope vuole sapere di più sull'urgenza di Steffy... E' a quel punto che, come un fiume in piena, lo Spencer confessa tutto!

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.