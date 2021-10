Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 14 ottobre 2021

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Love is in the Air - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 14 ottobre 2021.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Love is in the Air che andranno in onda oggi, 14 ottobre 2021, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Eda e Serkan!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 14 ottobre 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 14 ottobre 2021 - Steffy ha bisogno di Kelly: lei è l'unico pensiero che riesce a tenerla ancorata alla realtà, quella sofferta realtà da cui ha trovato una via di fuga grazie all'uso/abuso di antidolorifici. Liam non vuole certo aggravare la situazione dell'ex moglie, né farla soffrire ulteriormente, ma sente di dover fare tutto il possibile per evitare che Kelly viva una condizione di disagio e pericolo. Nonostante la crudele decisione, l'uomo si è ripromesso - dopo aver ovviamente messo al sicuro sua figlia - di aiutare e sostenere anche la Forrester. In fondo quella dello Spencer è una scelta saggia e le Logan, anche se forse motivate da un po' di rabbia nei confronti dei Forrester, non possono che appoggiarla. Hope e Brooke si mostreranno infatti irremovibili: Kelly resterà con il padre finché Steffy non si sarà completamente rimessa e avrà risolto i suoi problemi relativi alla dipendenza dai farmaci. Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 14 ottobre 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 14 ottobre 2021 - Velasco, intimorito da un riavvicinamento tra Genoveva e Felipe, architetta un piano criminale, coinvolgendo con il ricatto la povera Laura. L'avvocato obbligherà la cameriera ad avvelenare il suo avversario in amore; nel frattempo, lui s'impegnerà ad impedire l'intromissione della Dark Lady e la conseguente compromissione dell'ignobile assassinio. Purtroppo, nonostante la puntigliosità con cui ha calcolato l'omicidio, qualcosa va storto: l'Alvarez-Hermoso, barcollante dopo una potente dose di veleno, cade battendo la testa. L'Alonso, allora, convinta di poter mascherare l'omicidio con un incidente, chiama i soccorsi. L'avvocato di Calle Acacias è grave, il poverino è in coma! Eppure ad Javier non sembra bastare... vuole vedere il rivale morto! Qui la trama completa di Una Vita​.

Love is in the Air: Ecco che cosa accade nella puntata di oggi 14 ottobre 2021

Nella puntata di Love is in the Air​ di oggi - 14 ottobre 2021 - Deniz approfitta della festa in onore della gravidanza di Piril per annunciare le nozze con Eda. La Yildiz rimane scioccata, ma decide di assecondare l'amico, certa che Deniz abbia studiato una nuova strategia per far ingelosire Serkan. In realtà, l'uomo è innamorato di lei, ed ha stretto un accordo segreto con Selin per dividere per sempre Eda ed il Bolat. Per osservare la reazione di Serkan e sincerarsi che non provi più nulla per la Yildiz, Selin coinvolge Deniz in un progetto della Art Life... Qui la trama completa di Love is in the Air​.

