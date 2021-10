Una Vita Anticipazioni 14 ottobre 2021: Felipe è in coma, Laura ha tentato di ucciderlo!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda lunedì 14 ottobre 2021 su Canale 5 rivelano che, Servante, ricattata da Velasco, Laura tenta di liberarsi di Felipe, ma quando lui cade e sbatte la testa, presa dal panico, chiama i soccorsi. Felipe è grave, ma per Velasco non basta!

Grazie alle anticipazioni della soap opera spagnola di Canale 5, Una Vita, scopriamo che, nella puntata in onda lunedì 14 ottobre 2021, alle 14:10, Felipe, annaspando a causa del veleno datogli da Laura, batte la testa e finisce in coma in ospedale. Velasco fa di tutto per impedire a Genoveva di andare a casa di suo marito.

Una Vita Anticipazioni: Laura, ricatta da Velasco, è costretta a compiere nuovi crimini!

Dopo averla costretta a testimoniare in favore di Genoveva Salmeron, Velasco è tornato a ricattare Laura costringendola a compiere nuove azioni criminali. La vittima è ancora una volta Felipe. Facendo leva su vecchi guai giudiziari della cameriera, in passato accusata dell'omicidio del padre e difesa proprio dal pericoloso azzeccagarbugli, Velasco intimerà alla donna di agire contro l'Alvarez Hermoso. Laura, consapevole che - finire in prigione significherebbe abbandonare sua sorella paralitica, Lorenza - accetterà di seguire alla lettera le indicazioni del suo aguzzino.

Una Vita Anticipazioni: Velasco folle di gelosia per Genoveva

Quando Genoveva ha scoperto della decisione di Felipe di lasciare la Spagna per il Brasile ha cambiato atteggiamento nei suoi confronti. Di certo non si è trattato di un ritorno di fiamma, la donna ha temuto semplicemente che l'avvocato potesse intercettare Santiago, finendo per inchiodarla. Genoveva è arrivata a supplicare il consorte di non partire. E' stata questa inaspettata reazione che ha scatenato la gelosia di Velasco, innamorato della sua assistita. L'uomo, rimasto solo con la Salmeron infatti, ha preteso di sapere se fosse ancora innamorata dell'Alvarez-Hermoso, soprattutto dopo aver scoperto della decisione di non procedere con l'annullamento del matrimonio, ma la Dark Lady ha negato.

Laura cerca di uccidere Felipe, ma lui finsce in coma. Velasco è furioso! Nella Puntata di Una Vita del 14 ottobre 2021

Velasco, intimorito da un riavvicinamento tra Genoveva e Felipe, architetta un piano criminale, coinvolgendo con il ricatto la povera Laura. L'avvocato obbligherà la cameriera ad avvelenare il suo avversario in amore, nel frattempo lui si impegnerà per impedire l'intromissione di Genoveva e la conseguente compromissione dell'ignobile assassinio. Purtroppo, nonostante la puntigliosità con cui ha calcolato l'omicidio, qualcosa va storto: Felipe, barcollante dopo una potente dose di veleno, cade battendo la testa, Laura allora, convinta di poter mascherare l'omicidio con un incidente, chiama i soccorsi. Felipe è grave, il poverino è in coma, eppure a Velasco non sembra bastare... vuole vedere il rivale morto!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dall'11 al 15 ottobre 2021.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.