Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 1° febbraio 2022

Vediamo le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Love is in the Air - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 1° febbraio 2022.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Love is in the Air che andranno in onda oggi, 1° Febbraio 2022, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Eda e Serkan!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 1° Febbraio 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 1° Febbraio 2022 - Thomas ora è nelle mani dei medici, in particolare di Finn che, indossato subito il camice si è messo al lavoro insieme ai colleghi per offrire tutte le cure necessarie al ragazzo. Ridge, Steffy e Brooke sono in trepidante attesa di una diagnosi ufficiale. Purtroppo Finn sospetta che la causa del coma di Thomas non sia un trauma alla testa, ipotesi avanzata da Hope dopo aver assistito allo svenimento, ma che dipenda piuttosto da una lesione cerebrale persistente. Il Dottore però inviterà la famiglia alla cautela: "non possiamo esserne certi finché non verranno effettuati tutti i test del caso." Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 1° Febbraio 2022

Nella puntata di Una Vita di oggi - 1° Febbraio 2022 - Natalia parte all'attacco, Antonito non riesce a resistere e cade nella trappola. Va tutto secondo i piani, proprio quando i due infatti iniziano ad amoreggiare, Lolita li sorprende. I due amanti senza alcuna cautela si sono appartati nella casa coniugale e la povera Casado non ha tardato a scoprire il tradimento. La reazione della donna è comprensibile: già cagionevole di salute, viene colta da un forte attacco d'ansia e sviene. Il medico, accorso subito, consiglierà di ricoverarla d'urgenza! Qui la trama completa di Una Vita​.

Love is in the Air: Ecco che cosa accade nella puntata di oggi 1° Febbraio 2022

Nella puntata di Love is in the Air​ di oggi - 1° Febbraio 2022 - Eda e Serkan sono pronti a dare battaglia a Piril ed Engin, per iscrivere Kiraz nella stessa scuola dell’amico Can. Non potendo sostenere il colloquio, la Yildiz chiede aiuto ad Aydan che promette di aiutarli con la preside dell’istituto. In cambio, tuttavia, la signora Bolat vuole che Eda organizzi un incontro tra Serkan e Kemal. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

