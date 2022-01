Love is in the Air Anticipazioni 1° febbraio 2022: Eda stringe un patto con Aydan ma...

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Love is in the Air in onda su Canale5. Eda chiede aiuto ad Aydan, che le propone un patto.

Ecco cosa rivelano le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 1° febbraio 2022. Scopriamo insieme le Trame dell'episodio in onda alle 16.50 su Canale 5, Eda e Serkan sono pronti a dare battaglia a Piril ed Engin, per iscrivere Kiraz nella stessa scuola dell’amico Can. Non potendo sostenere il colloquio, la Yildiz chiede aiuto ad Aydan che promette di aiutarli con la preside dell’istituto. In cambio, tuttavia, la signora Bolat vuole che Eda organizzi un incontro tra Serkan e Kemal.

Kiraz al settimo cielo nella Puntata di Love is in the Air del 1° febbraio 2022

Dopo aver discusso con Piril ed Engin, il desiderio di poter accontentare Kiraz si fa sempre più forte per Eda e Serkan. La coppia vorrebbe che la figlia frequentasse la stessa scuola di Can, al quale è molto legata, ma i colloqui per il prestigioso istituto sono ormai conclusi. Mentre Kiraz scopre il progetto dei genitori ed è al settimo cielo, la paesaggista deve trovare un modo per procurarsi un posto nella scuola.

Anticipazioni Love is in the Air: la proposta di Aydan

In questa occasione, l’unica persona che potrebbe realizzare il desiderio di Kiraz è Aydan. La signora Bolat, infatti, ha molti contatti nell’alta società e potrebbe chiedere uno strappo alla regola alla preside, ammettendo la nipote nella stessa classe di Can. Immediatamente, Aydan accetta la proposta di Eda ma chiede alla Yildiz di ricambiare il favore, aiutandola ad organizzare un incontro tra Serkan e Kemal.

Love is in the Air Anticipazioni: Aydan che disastro!

Aydan è certa di poter convincere la preside ad ammettere Kiraz nell’istituto e non è preparata al rifiuto categorico della donna. Presa in contropiede, Aydan commette una serie di disastrosi passi falsi, sistemati all’ultimo momento dall’intervento tempestivo di Ayfer. Nel frattempo, Serkan ed Eda si lasciando andare a ricordi del passato.

Scopriamo le Anticipazioni di Love is in the Air dal 31 gennaio al 4 febbraio 2022.

Love is in the Air va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5.