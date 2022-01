Beautiful Anticipazioni 1° Febbraio 2022: Ridge e Steffy al capezzale di Thomas

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 1° Febbraio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dei due episodi in onda dalle 13.45 su Canale5: mentre Ridge e Steffy si trovano in ospedale al capezzale di Thomas, negli uffici della Forrester, Paris e Zende chiacchierano del più e del meno, flirtando.

Beautiful Anticipazioni: Finn informa Steffy e Ridge delle condizioni di Thomas

Finn, avvisato dalla Logan, è corso subito al capezzale del Forrester. Nel trasporto lo stilista non ha ripreso conoscenza, è rimasto in coma fino all'arrivo all'ospedale dove l'hanno subito trasportato in sala rianimazione. Finn ha chiamato Steffy e Ridge, Hope era troppo agitata per riuscire anche solo a telefonare. Padre e sorella si sono precipitati in ospedale e con loro è arrivata anche Brooke. Resasi conto dello smarrimento e della disperazione della figlia, la Logan le ha consigliato di andare a casa, promettendole di avvisarla se ci fossero state novità.

Thomas nelle mani dei medici, Steffy e Ridge attendono una diagnosi ufficiale. Nella Puntata di Beautiful del 1° Febbraio 2022

Thomas ora è nelle mani dei medici, in particolare di Finn che, indossato subito il camice si è messo al lavoro insieme ai colleghi per offrire tutte le cure necessarie al ragazzo. Ridge, Steffy e Brooke sono in trepidante attesa di una diagnosi ufficiale. Purtroppo Finn sospetta che la causa del coma di Thomas non sia un trauma alla testa, ipotesi avanzata da Hope dopo aver assistito allo svenimento, ma che dipenda piuttosto da una lesione cerebrale persistente. Il Dottore però inviterà la famiglia alla cautela: "non possiamo esserne certi finché non verranno effettuati tutti i test del caso."

Beautiful Anticipazioni: Zende e Paris continuano a flirtare

Nel frattempo alla Forrester la notizia non si è ancora sparsa e il lavoro va avanti sereno. Zende, sempre indaffarato a creare stupendi modelli, e. La sintonia tra i due è sempre più forte e l'interesse reciproco è ormai chiaro. I due ragazzi continuano infatti a flirtare appassionati e spensierati, spingendosi ogni giorno un passo più in la!

