Una Vita Anticipazioni 1° Febbraio 2022: Lolita in ospedale per colpa del tradimento di Antonito!

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 1° Febbraio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap, in onda alle 14.25 su Canale5: Antonito cede alla seducente Natalia e tradisce la moglie. Lolita sorprende i due amanti in casa Palacios, sviene per lo sgomento e il medico consiglia di portarla in ospedale.

Una Vita Anticipazioni: Natalia ha incastrato Antonito

Marcos non è l'unico a patire le pressioni dei fratelli Quesada, mentre infatti Aurelio tiene in pugno il Bacigalupe, la subdola Natalia è riuscita ad incastrare Antonito con delle foto compromettenti inviate a Lolita. La signora Palacios, ferita dal tradimento, ha deciso di lasciarlo e buttarlo fuori di casa. Eppure a Natalia non sembra bastare e neppure a suo fratello Aurelio che insiste affinché si spinga oltre e faccia sì che Lolita colga in flagrante suo marito e chiuda con lui in maniera definitiva. Il povero Antonito dunque, ha le ore contate...

Una Vita Anticipazioni: Antonito riflette sui consigli di Ramon e Carmen, ma intanto i Quesada elaborano un nuovo piano contro di lui...

Antonito intanto restio ad abbandonare la casa coniugale, riflette ancora sui consigli di Ramon e Carmen. I due, convinti che il ragazzo sia davvero pentito, hanno insistito perchè lasciasse in pace per qualche giorno la povera Lolita dandole tempo di riflettere sull'accaduto, così dargli il giusto peso e perdonarlo. Purtroppo il politico non immagina la pericolosa trappola architettata dai loschi fratelli Quesada e sopravvaluta la sua capacità di resistere alla seducente Natalia.

Lolita sorprende Antonito insieme a Natalia, nella Puntata di Una Vita del 1° Febbraio 2022

Natalia parte all'attacco, Antonito non riesce a resistere e cade nella trappola. Va tutto secondo i piani, proprio quando i due infatti iniziano ad amoreggiare, Lolita li sorprende. I due amanti senza alcuna cautela si sono appartati nella casa coniugale e la povera Casado non ha tardato a scoprire il tradimento. La reazione della donna è comprensibile: già cagionevole di salute, viene colta da un forte attacco d'ansia e sviene. Il medico, accorso subito, consiglierà di ricoverarla d'urgenza!

