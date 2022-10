Beautiful, Una Vita e Un Altro Domani Anticipazioni: Puntate di oggi 26 ottobre 2022

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Un Altro Domani - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 26 ottobre 2022.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, e Un Altro Domani, che andranno in onda oggi, 26 ottobre 2022, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; per finire, alle 16.50, sempre nella penisola iberica, incontreremo Julia e Carmen.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 26 ottobre 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 26 ottobre 2022 - Jack sta cercando in ogni modo di convincere suo figlio a dargli retta. Vorrebbe che il ragazzo permettesse a Sheila di incontrarlo e di conoscere Hayes. La Carter, in cambio di questo, ha promesso che lascerà Los Angeles. Il bel dottore, nonostante l'iniziale ritrosia per via della promessa fatta a Steffy, comincerà a cedere. Forse suo padre non ha poi tutti i torti. Ma prima che possa prendere una decisione definitiva in merito, Sheila si presenta a casa sua. Intanto Steffy è sul jet privato insieme a Hope. La Forrester è dubbiosa e la partenza non sembra essere una buona idea. A farla vacillare sarà il ritardo dell'aereo, che non decollerà a causa del maltempo. È un segno del destino? Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 24 al 29 ottobre 2022.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 26 ottobre 2022

Nella puntata di Una Vita di oggi - 26 ottobre 2022 - Pascual è sinceramente innamorato di Hortensia e dopo aver rivelato sia a Rosina che a Liberto di avere una relazione con lei, confesserà a entrambi di volerla rendere pubblica. Ma Hortensia non sembra essere del suo stesso parere. La Rubio vuole mantenere ancora il segreto. Intanto, Jacinto deve decidere se accettare o meno l'incarico di sindaco del suo paese, come i suoi concittadini vorrebbero. Azucena, invece, fa di tutto per convincere la madre a lasciarla partire per Parigi per un provino con una prestigiosa compagnia di ballo... Qui la trama completa di Una Vita.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 24 al 29 ottobre 2022.

Un Altro Domani: Le Trame della puntata in onda oggi 26 ottobre 2022

Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 26 ottobre 2022 - Julia finalmente parla apertamente con sua madre del sentimento che la lega nuovamente a Sergio. I due hanno decido di andarci piano, ma Diana preme affinché la coppia si dia seriamente un'altra occasione tornando addirittura a vivere sotto lo stesso tetto. Da madre premurosa non vuole che Julia si possa far scappare un uomo d'oro e super innamorato. La donna dunque si affanna tanto, ignara che sarà presto il destino a riunirli, senza che lei debba fare ulteriore sforzo per convincere Julia! Qui la trama completa di Un Altro Domani.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Altro Domani dal 24 al 28 ottobre 2022