Un Altro Domani Anticipazioni 26 ottobre 2022: il destino riunirà Julia e Sergio!

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Altro Domani per la puntata del 26 ottobre 2022. Nelle Trame dell'Episodio in onda a partire dalle 16.55: Julia informa sua madre di aver ripreso la sua relazione con Sergio, e Dianaa è felicissima della notizia ma spera in qualcosa di più, la donna non immagina che sarà presto il destino a riunire definitivamente i due ragazzi!

Diana freme per riunire Julia e Sergio, nella Puntata di Un Altro Domani del 26 ottobre 2022

Julia finalmente parla apertamente con sua madre del sentimento che la lega nuovamente a Sergio. I due hanno decido di andarci piano ma Diana preme affinché la coppia si dia seriamente un'altra occasione tornando addirittura a vivere sotto lo stesso tetto. Da madre premurosa non vuole che Julia si possa far scappare un uomo d'oro e super innamorato, la donna dunque si affanna tanto, ignara che sarà presto il destino a riunirli, senza che lei debba fare ulteriore sforzo per convincere Julia!

Un Altro Domani Anticipazioni: Sergio fa una inaspettata proposta a Julia

Dopo aver ricevuto una inaspettata multa della previdenza sociale, Julia tenta di trovare una soluzione che possa salvare il laboratorio e tutti i suoi dipendenti. Tuttavia il suo piano sembra non dare i frutti sperati, così chiede aiuto a Sergio che le propone una soluzione sicuramente efficace, qualcosa a cui Julia non avrebbe mai pensato: diventare suo socio. Ecco dunque che il destino ci mette lo zampino... Diana è al settimo cielo!

Un Altro Domani Anticipazioni: Patricia e Angel temono Ventura!

La smania di spensieratezza e divertimento, spinge Carmen a lasciarsi trasportare dalle dissolute serate del Club, cosa che desta grande sconcerto e sospetto nel suocero, Ventura. Ma in questo momento Ventura ha anche altri grattacapi da risolvere: Ángel, suo figlio, allo stremo dopo l'ennesima insensata tortura a cui è stato sottoposto ha deciso di rinunciare per sempre al suo incarico.

