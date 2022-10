Beautiful Anticipazioni 26 ottobre 2022: Finn infrange la promessa fatta a Steffy. Sheila è a casa sua!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 26 ottobre 2022, in onda su Canale5 alle ore 13.45. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap Americana che ci fa compagnia dal lunedì al sabato: Jack sta cercando in ogni modo di convincere suo figlio a dargli retta. Vorrebbe che il ragazzo permettesse a Sheila di incontrarlo e di conoscere Hayes. La Carter, in cambio di questo, ha promesso che lascerà Los Angeles. Il bel dottore, nonostante l'iniziale ritrosia per via della promessa fatta a Steffy, comincerà a cedere. Forse suo padre non ha poi tutti i torti. Ma prima che possa prendere una decisione definitiva in merito, Sheila si presenta a casa sua. Intanto Steffy è sul jet privato insieme a Hope. La Forrester è dubbiosa e la partenza non sembra essere una buona idea. A farla vacillare sarà il ritardo dell'aereo, che non decollerà a causa del maltempo. È un segno del destino?

Anticipazioni Beautiful: Jack cerca di convincere Finn

Finn è stato tradito dal suo stesso padre. Senza saperlo il ragazzo sta cadendo in una tela di ragno fittissima, i cui protagonisti sono due persone che dovrebbero amarlo senza condizioni. Da alcune puntate stiamo vedendo il giovane medico alle prese con una richiesta piuttosto fastidiosa. Jack vorrebbe che il suo “bambino” permettesse a Sheila di incontrarlo e di conoscere Hayes. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata del 26 ottobre 2022, i due arriveranno allo scontro. I toni si alzeranno e Finn cercherà di ricordare di aver fatto una promessa a Steffy. Eppure nella sua mente, se non fosse per sua moglie, forse questa soluzione sarebbe la più adatta. Ma Sheila dovrebbe tener fede alle sue parole.

Sheila si presenta a casa di Finn: ecco cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful del 26 ottobre 2022

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che dopo tante insistenze, Finn comincerà a cedere. Nella puntata della Soap, in onda il 26 ottobre 2022, il ragazzo inizierà a pensare che se davvero Sheila terrà fede alla promessa fatta a Jack, la sua richiesta potrebbe anche essere considerata. Il giovane medico non farà però in tempo a dire nulla che la Carter si presenterà a casa sua. Finn verrà preso in contropiede e si renderà conto che, pur non volendo, avrà tradito Steffy e la promessa a lei fatta. Come risolvere questa situazione? Forse si potrebbe approfittare dell'assenza della Forrester, per mettere un punto definitivo a questa storia?

Beautiful Anticipazioni Puntata 26 ottobre 2022: Finn fa entrare Sheila ma Steffy...

Finn e Jack si troveranno con le spalle al muro e non potranno impedire – e forse non vorranno impedire – che Sheila entri in casa. Il giovane medico deciderà di lasciare le cose come stanno e di accontentare la madre, approfittando dell'assenza di sua moglie. Ma la situazione è destinata a degenerare. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata del 26 ottobre 2022, Steffy si troverà ancora sul jet privato, in attesa di decollare. L'aereo tarderà la partenza a causa del maltempo e questo metterà la ragazza ancora più in ansia. Il ritardo sarà un segno del destino? Lei non dovrebbe partire e lasciare la sua famiglia da sola? Alla fine deciderà di scendere e di tornare a casa. Ma è proprio là che l'attenderà una brutta sorpresa.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.45.