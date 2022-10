Una Vita Anticipazioni 26 ottobre 2022: Pascual vuole uscire allo scoperto ma Hortensia dice NO!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 26 ottobre 2022 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale5 rivelano che Pascual vorrebbe rendere pubblica la sua relazione co Hortensia ma la Rubio non ha alcuna intenzione di farlo.

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 26 ottobre 2022, in onda su Canale5 alle ore 14.10. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap Spagnola che ci fa compagnia dal lunedì al sabato: Pascual è sinceramente innamorato di Hortensia e dopo aver rivelato sia a Rosina che a Liberto di avere una relazione con lei, confesserà a entrambi di volerla rendere pubblica. Ma Hortensia non sembra essere del suo stesso parere. La Rubio vuole mantenere ancora il segreto. Intanto Jacinto deve decidere se accettare o meno l'incarico di sindaco del suo paese, come i suoi concittadini vorrebbero. Azucena invece fa di tutto per convincere la madre a lasciarla partire per Parigi, per un provino con una prestigiosa compagnia di ballo.

Pascual vuole uscire allo scoperto con Hortensia: ecco cosa rivelano le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 26 ottobre 2022

Hortensia e Pascual hanno rischiato di essere scoperti e alla fine le cose sono andate come non avrebbero voluto. Rosina, insospettita dai comportamenti della sorella, è riuscita a coglierla sul fatto e ha capito che tra lei e il Sacristan c'è del tenero. Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano che Pascual non batterà ciglio. L'uomo sembrerà persino felice di essere stato scoperto e dopo aver rivelato alla Rubio e a Liberto, di essere profondamente innamorato della madre di Azucena, confesserà di voler fare sul serio con lei e di voler rendere pubblica la loro relazione. Nella puntata della Soap del 26 ottobre 2022, vedremo però Hortensia contraria a questa decisione. La donna non vuole che nessuno ancora sappia di lei e del padre di Guillermo, soprattutto non vuole che lo venga a sapere sua figlia.

Anticipazioni Una Vita Puntata del 26 ottobre 2022: Jacinto diventerà sindaco?

Un misto di vergogna e paura sembrano attanagliare Hortensia. La Rubio non vuole che la sua relazione con Pascual venga resa pubblica e la vedremo opporsi alla decisione del Sacristan di raccontare a tutto il quartiere di loro. Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano anche che, nella puntata del 26 ottobre 2022, Jacinto dovrà fare una scelta molto impegnativa: diventare o no il sindaco del suo paese. L'uomo ha scoperto che i suoi concittadini lo vorrebbero a capo del loro piccolo comune ma lui non ha ancora trovato il coraggio necessario. Per sua fortuna a dargli una mano ci sarà Fabiana, che lo spronerà a vincere i suoi timori.

Una Vita Anticipazioni Puntata 26 ottobre 2022: Azucena vuole partire per Parigi

Dopo aver fallito il provino con il teatro madrileno, Azucena ha trovato un'altra ghiotta occasione. La ragazza vuole provare a entrare in una compagnia parigina ma per farsi notare, deve partire per Parigi. Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano che nella puntata del 26 ottobre 2022, la giovane ballerina pregherà sua madre di darle il permesso di partire per la Francia. Ma sia Hortensia che Guillermo saranno molto preoccupati per questa novità. Azucena potrebbe infatti andarsene per sempre dalla Spagna e che ne sarà del suo matrimonio con il Sacristan?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 24 al 29 ottobre 2022

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10