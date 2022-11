Beautiful, Una Vita e Un Altro Domani Anticipazioni: Puntate di oggi 2 novembre 2022

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Un Altro Domani - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 2 novembre 2022.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, e Un Altro Domani, che andranno in onda oggi, 2 novembre 2022, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; per finire, alle 16.50, sempre nella penisola iberica, incontreremo Julia e Carmen.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 2 novembre 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 2 novembre 2022 - Finn ha deciso di tornare alla casa sulla scogliera per risolvere le cose con Steffy, chiedendole perdono. Il bel dottore vuole far capire alla moglie di non averle voluto fare del male e di aver ceduto alle richieste del padre, illuso che Sheila – se fosse stata accontentata – avrebbe lasciato Los Angeles. Steffy però sembra aver eretto un muro tra loro e non sente ragioni. La giovane è talmente delusa da non riuscire neanche a parlare con il suo consorte. Tale delusione la porta a prendere una decisione sconvolgente: non si recherà dal giudice per depositare i documenti del matrimonio. Finn è sconcertato. Se non lo farà, loro non saranno ufficialmente marito e moglie! Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 2 novembre 2022

Nella puntata di Una Vita di oggi - 2 novembre 2022 - è arrivato il momento della partenza di Azucena. Dopo aver portato a termine con successo il provino con la compagnia francese, la bella ballerina deve lasciare Acacias per partire alla volta di Parigi. Il suo addio sarà struggente e Guillermo soffrirà tantissimo. Il ragazzo ha però deciso di non ostacolarla e di lasciare che lei realizzi i suoi sogni, anche se ha paura che la lontananza rovini il loro amore. Intanto, Fidel viene operato e sebbene l'intervento riesca perfettamente, Ignacio informa Ramon e Lolita che la vita del poliziotto è ancora appesa a un filo. Marcelo, invece, per liberarsi di Higinio, gli offre dei soldi per lasciare la città. Il fratello di Luzdivina non ha però alcuna intenzione di andarsene e continua a tormentare la ragazza... Qui la trama completa di Una Vita.

Un Altro Domani: Le Trame della puntata in onda oggi 2 novembre 2022

Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 2 novembre 2022 - Alicia cerca di passare più tempo con Angel, ma il lavoro impegnativo del giovane lo rende difficile. Gelosa e frustrata, la ragazza cerca di carpire informazioni da Ines per scoprire come agire e riuscire a liberare Angel dal carico pressante che si porta sulle spalle. Sarà grazie alle confidenze della libraia che la giovane capirà di doversi rivolgere a Ventura per aiutare il povero Angel, e così andrà a parlarci chiedendo all'imprenditore di lasciare al ragazzo del tempo libero da trascorrere con lei! Qui la trama completa di Un Altro Domani.

