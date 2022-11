Un Altro Domani Anticipazioni 2 novembre 2022: Alicia fa una richiesta inaspettata a Ventura...

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Altro Domani in onda il 2 novembre su Canale 5. Le Trame dell'Episodio rivelano che Alicia cercherà di aggraziarsi Ventura per ottenere il consenso di Angel!

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Altro Domani per la puntata del 2 novembre 2022. Nelle Trame dell'Episodio in onda a partire dalle 16.55: Alicia, facendo il doppio gioco con Ines, le carpisce informazioni su Angel che poi usa a suo vantaggio per conquistare il giovane, che però ha i suoi problemi.

Un Altro domani Anticipazioni: Erik preoccupato che Tirso possa volersi liberare di Lui

Dopo il ricongiungimento di Julia e Sergio l'idea di Tirso trasferire l'hotel per cambiare aria diventa sempre più concreta! Erik, di fronte alla tenacia dello zio pronto ad abbandonare il paese con ogni mezzo, inizia seriamente a dubitare che Tirso stia meditando di liberarsi anche di lui. In Africa, Carmen continua a godersi le notti della colonia senza preoccuparsi di ciò che possono dire i pettegolezzi. Victor, molto preoccupato per l'energia inesauribile della sua fidanzata, decide di farla sorvegliare.

Un Altro domani Anticipazioni: Kiros difende Carmen da Tristan!

Le notte di Rio Muni sono piene di divertimento, ma anche di pericoli, è per questo che Victor preoccupato deciderà di far controllare Carmen. Indovinate a chi spetterà il compito di tenere d'occhio e difendere la ragazza? Ovviamente a Kiros che, solo dopo poche ore alle calcagna di Carmen, sarà già costretto ad intervenire in suo aiuto per liberarla da un individuo che le fa pesanti avances. Sia lui che Carmen ignorano però di essere nel mirino di Tristan.

Alicia si rivolge a Ventura per compiacere Angel, nella Puntata di Un Altro Domani del 2 novembre 2022

Alicia nel frattempo cerca di passare più tempo con Ángel, ma il lavoro impegnativo del giovane lo rende difficile. Gelosa e frustrata, la ragazza cerca di carpire informazioni da Ines per scoprire come agire e riuscire a liberare Angel dal carico pressante che si porta sulle spalle. Sarà grazie alle confidenze della libraia che la giovane capirà di doversi rivolgere a Ventura per liberare il povero Angel, così andrà a parlarci chiedendo all'imprenditore di lasciare al ragazzo del tempo libero da trascorrere con lei!

Un altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.45