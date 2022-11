Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 2 novembre 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale 5, Finn torna a casa da Steffy per chiedere il suo perdono. La Forrester non è però ancora pronta e rivela al compagno di non voler depositare i documenti del loro matrimonio.

Vediamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 2 novembre 2022, in onda alle 13.40 su Canale5. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap Americana che ci fa compagnia dal lunedì al sabato: Finn ha deciso di tornare alla casa sulla scogliera per risolvere le cose con Steffy chiedendole perdono. Il bel dottore vuole far capire alla moglie di non averle voluto fare del male e di aver ceduto alle richieste del padre, illuso che Sheila – se fosse stata accontentata – avrebbe lasciato Los Angeles. Steffy però sembra aver eretto un muro tra loro e non sembra sentire ragioni. La giovane è talmente delusa da non riuscire neanche a parlare con il suo consorte. Tale delusione la porta a prendere una decisione sconvolgente. Non si recherà dal giudice per depositare i documenti del matrimonio. Finn ne rimane sconvolto. Se non lo farà, loro non saranno ufficialmente marito e moglie.

Anticipazioni Beautiful: Steffy delusa da Finn prende tempo

Nelle scorse puntate di Beautiful abbiamo visto Steffy prendere le distanze dal marito. Finn ha infranto la promessa che le aveva fatto e lei non riesce proprio a perdonarlo. Purtroppo quanto successo con Sheila, ha riaperto vecchie ferite nel suo cuore e ora non è capace neanche di guardare il suo amato sposo. È per questo che gli ha chiesto di lasciare la casa sulla scogliera, per darle spazio e modo di ragionare. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che la bella Forrester, nonostante i consigli di suo padre, arriverà a prendere una decisione che potrebbe riscrivere la storia del suo amore. E la comunicherà a Finn molto presto.

Finn cerca il perdono di Steffy: ecco cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 2 novembre 2022

Finn è di nuovo tra le braccia di Paris ma come se si risvegliasse da un sogno, il bel medico si staccherà dalla Buckingham, pronto a riconquistare il suo posto nel cuore e nella vita di sua moglie. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che il ragazzo, nella puntata del 2 novembre 2022, tornerà nella casa sulla scogliera per chiedere perdono alla sua adorata consorte. Al suo arrivo troverà una Steffy distrutta e pensierosa quanto lui. Il medico le si farà vicino, chiedendole umilmente perdono e assicurandole che non permetterà mai più che tali cose succedano. Purtroppo per loro, si è fatto convincere da Jack che la Carter se ne sarebbe andata, se lui le avesse permesso di conoscere Hayes ma ora ha capito che si sbagliava. È vero la rossa è sua madre ma lui non potrà mai scegliere lei al posto della sua famiglia. La Forrester lo ringrazierà per le belle parole spese nei suoi confronti ma gli dirà di non riuscire a fidarsi di lui, non ancora. Poi lo gelerà con una notizia che riguarda i documenti del loro matrimonio.

Beautiful Anticipazioni Puntata 2 novembre 2022: Steffy potrebbe annullare il matrimonio con Finn

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che Steffy riferirà a Finn di non riuscire ancora a perdonarlo e gli dirà di sentirsi talmente tanto tradita da aver preso una decisione sconvolgente. La ragazza confesserà di non avere alcuna intenzione di recarsi dal giudice, il giorno dopo, per depositare i documenti del loro matrimonio. Finnegan rimarrà di sasso. Se davvero questo succedesse, loro non saranno davvero marito e moglie e le nozze saranno nulle. Steffy sembrerà impassibile. Gli dirà di aver deciso così e di non riuscire, per il momento, a cambiare idea. Forse la loro unione è stata un errore o meglio lo è diventata dopo la scoperta che Sheila Carter è sua madre.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 31 ottobre al 5 novembre 2022.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.45.