Beautiful Anticipazioni dal 31 ottobre al 5 novembre 2022: Finn ha deluso tutti. È finita con Steffy?

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dal 31 ottobre al 5 novembre 2022. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Vediamo le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap americana Beautiful, in onda dal 31 ottobre al 5 novembre 2022 su Canale 5, come sempre a partire dalle 13.45. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana:

Puntata in onda Lunedì 31 ottobre 2022

Steffy discute con Ridge su come Finn abbia tradito le loro aspettative lasciando che Sheila conoscesse suo nipote. Nel frattempo, Paris e Zende flirtano.

Puntata in onda Martedì 1° novembre 2022

Ridge cerca di calmare Steffy, ancora terrorizzata al pensiero che Sheila potesse rapire suo figlio per una vendetta finale alla famiglia. Finn si sfoga con Paris.

Puntata in onda Mercoledì 2 novembre 2022

In ufficio, Carter chiede a Quinn come sia andato il ritorno a casa. Finn si scusa ancora con Steffy per aver permesso a Sheila di entrare a casa loro per vedere il nipotino.

Puntata in onda Giovedì 3 novembre 2022

Finn è molto amareggiato per la situazione difficile con Steffy, e Paris cerca di sostenerlo e di aiutarlo con i suoi consigli.

Puntata in onda Venerdì 4 novembre 2022

Steffy e Finn fanno pace dopo che lui ha permesso a Sheila di entrare in casa loro. Poi Sheila bussa di nuovo alla porta di Finn e sviene, lui chiama i soccorsi e la porta in ospedale.

Puntata in onda Sabato 5 novembre 2022

Ep. 1: Quinn parla con Shauna dei problemi in camera da letto con il marito, e Eric, tornato a casa, si nasconde per ascoltare la loro conversazione.

Ep. 2: Eric, dopo aver ascoltato di nascosto una conversazione tra Quinn e Shauna, capisce quanto la moglie sia ancora legata a lui.

Ep. 3: Ridge e Brooke sono in fibrillazione per la presenza di Sheila nella vita di Steffy, e sono pronti a intraprendere qualunque iniziativa pur di cacciare la donna.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.