Una Vita Anticipazioni 2 novembre 2022: Paura per Fidel! Lolita è terrorizzata

Vediamo le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 2 novembre 2022 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Azucena è in partenza per Parigi e saluta Guillermo mentre Fidel viene operato e le sue condizioni rimangono preoccupanti. Lolita è molto spaventata.

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 2 novembre 2022, in onda alle 14.10 su Canale5. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap Spagnola che ci fa compagnia dal lunedì al sabato: è arrivato il momento della partenza di Azucena. Dopo aver portato a termine con successo il provino con la compagnia francese, la bella ballerina deve lasciare Acacias per partire alla volta di Parigi. Il suo addio sarà struggente e Guillermo soffrirà tantissimo di doverla salutare. Il ragazzo ha per deciso di non ostacolarla e di lasciare che lei realizzi i suoi sogni anche se ha paura che la lontananza rovini il loro amore. Intanto Fidel viene operato e sebbene l'intervento riesca perfettamente, Ignacio informa Ramon e Lolita che la vita del poliziotto è ancora appesa a un filo. Intanto Marcelo, per liberarsi di Higinio, gli offre dei soldi per lasciare la città. Il fratello di Luzdivina non ha però alcuna intenzione di andarsene e continua a tormentare la ragazza.

Anticipazioni Una Vita Puntata del 2 novembre 2022: Guillermo dice addio ad Azucena

Azucena se ne va. La ragazza ha ottenuto un ingaggio in un prestigioso teatro parigino e deve lasciare Acacias velocemente. Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano che nella puntata del 2 novembre 2022, la giovane saluterà tutti e si appresterà a partire per la Francia. Guillermo dovrà quindi salutare la sua amata fidanzata. Il giovane avrà il cuore spezzato ma deciderà di non rivelare a Azucena il suo turbamento. Il Sacristan ha deciso di non ostacolare la sua compagna e di lasciarle vivere i suoi sogni ma ha il grande timore che la lontananza rovini il loro amore e li porti a lasciarsi. Per questo quando la saluterà non potrà fermare le lacrime. Sarà davvero la fine della loro storia? I due innamorati non si vedranno più? Vi anticipiamo che molto presto ci sarà un colpo di scena completamente inatteso.

Fidel in fin di vita. Lolita ha paura: ecco cosa rivelano le Anticipazioni di Una Vita della Puntata in onda il 2 novembre 2022

Fidel è stato aggredito e purtroppo per lui, il colpo di pistola ha creato gravi danni. Ignacio è immediatamente intervenuto per evitare il peggio ma non ha potuto impedire che il poliziotto venisse sottoposto a una delicata e rischiosa operazione. Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano che nella puntata del 2 novembre 2022, scopriremo l'esito dell'intervento. Il Quiroga informerà Lolita e Ramon che l'operazione avrà avuto successo ma dovrà riferir loro anche una brutta notizia. Nonostante tutto sia andato secondo i piani, le condizioni di salute di Fidel non sembrano essere migliorate e il ragazzo lotta ancora tra la vita e la morte. Lolita sbiancherà. Dovrà dirgli addio per sempre?

Una Vita Anticipazioni del 2 novembre 2022: Marcelo cerca di liberarsi di Higinio

Casa Quesada-Salmeron è stata sconvolta da due inattesi arrivi. Da una parte Gabriela, la figlia segreta di Genoveva, dall'altra Higinio, il fratello di Luzdivina. Il ragazzo è arrivato ad Acacias per chiedere soldi alla sorella e la povera cameriera si è trovata in grande difficoltà. Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano che nella puntata del 2 novembre 2022, Marcelo – che ha scoperto tutto – deciderà di intervenire. Si presenterà dal ragazzo e gli offrirà dei soldi. In cambio però vorrà che lui se ne vada dal quartiere e lasci in pace Luzdivina. Vi anticipiamo che nonostante la grossa cifra che gli verrà offerta, Higinio non vorrà mollare la presa, convinto di poter ottenere molto di più e questo farà scoppiare di rabbia il buon Marcelo. Il maggiordomo potrebbe perdere la testa e lasciarsi andare a un gesto molto pericoloso.

