Un Altro Domani Anticipazioni dal 31 ottobre al 4 novembre 2022: Carmen si dà all'alcol. È fuori controllo!

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Un Altro Domani in onda dal 31 ottobre al 4 novembre 2022. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera spagnola Un Altro Domani, in onda dal 31 ottobre al 4 novembre 2022 su Canale 5, come sempre a partire dalle 16.50. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana:

Puntata in onda Lunedì 31 ottobre 2022

Linda informa Carmen di averle preparato una sorpresa: le ha fissato un incontro con una famosa modista. La giovane, però, passa la serata a bere e l'indomani non si sveglia in tempo per presenziare all'appuntamento. La sua amica è delusa, e furiosa! In provincia di Madrid, invece, Julia comunica ai suoi dipendenti che Sergio è il suo nuovo socio. Tutti accolgono la notizia con entusiasmo, fatta eccezione per Elena.

Puntata in onda Martedì 1° novembre 2022

Tirso non ha preso bene il fatto che Julia e Sergio siano tornati ufficialmente insieme, tanto che sta valutando di vendere l'hotel e lasciare il paese per un po'. Intanto, Cloe contatta di nuovo Dani e gli fa una rivelazione importante. In Africa, invece, Carmen, incurante delle malelingue, continua a spassarsela nei locali più in voga di Rio Muni. Victor, preoccupato per lei, la fa sorvegliare da Kiros. Nel corso di una delle sue serate di bagordi, la Villanueva s'imbatte in un individuo che le fa delle pesanti avances, ma, per fortuna, l'operaio è pronto ad intervenire.

Puntata in onda Mercoledì 2 novembre 2022

Alicia fa il doppiogioco con Ines, e carpisce delle interessanti informazioni sul conto di Angel, che poi tenta di usare a suo vantaggio per conquistarlo. Tuttavia, il figlio di Patricia ha ben altro a cui pensare. Il Godoy porta ancora sul corpo i segni delle bastonate che ha ricevuto da uno scagnozzo di Ventura, e chiede aiuto ad Enoa per medicare le ferite.

Puntata in onda Giovedì 3 novembre 2022

Patricia è in pena per Angel, e lo incoraggia a vendicarsi. In provincia di Madrid, invece, Sergio si è trasferito da Julia, e tutto sembra andare per il meglio tra di loro. Peccato che, un giorno, Mario inizi ad insinuare il dubbio che, in realtà, questa sia soltanto una fase passeggera, che, quindi, non durerà. Il ragazzo, allora, va in crisi. La bottegaia, d'altro canto, gli propone di dare avvio ad una vera e propria convivenza.

Puntata in onda Venerdì 4 novembre 2022

Diana è triste al pensiero di dover lasciare la casa di Julia affinché quest'ultima e Sergio possano davvero cominciare a convivere. Intanto, Tirso resta convinto della sua decisione di cedere l'albergo, ma Erik non è per niente sicuro che questa sia una mossa saggia. Così, il giovane prova a far ragionare lo zio.

Un Altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.50.