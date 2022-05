Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful Anticipazioni: Puntate di oggi 4 maggio 2022

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Brave and Beautiful - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 4 maggio 2022.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Brave and Beautiful che andranno in onda oggi, 4 maggio 2022, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Suhan e Cesur!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 4 maggio 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 4 maggio 2022 - Katie ha proposto a Flo di tornare in squadra e di riprendere il suo lavoro alla Forrester. La Logan junior ha consultato suo cognato Ridge anche se era certa che il Forrester avrebbe fatto di tutto per compiacere sua moglie. Del resto Brooke ha accettato di dare un'altra occasione a Thomas, perché lui non dovrebbe concederla a Flo. La giovane Fulton rimarrà molto sorpresa dall'offerta. Si tratterà ovviamente di una sconvolgente ma felice richiesta a cui risponderà, senza alcuna titubanza, un grato sì. Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 4 maggio 2022

Nella puntata di Una Vita di oggi - 4 maggio 2022 - Aurelio e Genoveva, compreso l'ingenuo coinvolgimento di Natalia nella finta relazione con Felipe, capiscono di non poter contare più su di lei come complice ma di doverla sfruttare come fosse una pedina, mettendo a segno il piano di vendetta contro l'Alvarez Hermoso alle sue spalle. Quando infatti informerà entrambi della sua imminente uscita pubblica con l'avvocato, i due si prepareranno ad agire senza informarla su quanto accadrà. Secondo anticipazioni, la poverina, ignara di tutto, sarà l'esca perfetta... Qui la trama completa di Una Vita.

Brave and Beautiful: Ecco che cosa accade nella puntata in onda oggi 4 maggio 2022

Nella puntata di Brave and Beautiful di oggi - 4 maggio 2022 - Riza, dopo essersi conquistato la fiducia di Cesur, torna nell'abitazione del ricattatore, e gli impone di chiedere all'ex marito di Suhan ancora più soldi, servendosi della copia che ha furbescamente fatto dei documenti contenenti le informazioni compromettenti sul suo conto. Al nuovo incontro, Rifat consegna al malvivente manovrato dall'ex galeotto una valigetta... piena di carta! Quando se ne accorge, Riza va su tutte le furie. A questo punto sopraggiunge l'Alemdaroglu, il quale rivela al cognato di Tahsin che, in realtà, l'uomo in questione non è un ricattatore, bensì un suo complice: faceva tutto parte di un piano ben architettato da Cesur per smascherare Riza! Qui la trama completa di Brave and The Beautiful.

