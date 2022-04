Brave and Beautiful Anticipazioni Turche: Cesur smaschera Riza. La verità viene a galla!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Brave and Beautiful relative alle puntate presto in arrivo su Canale5. Nei prossimi episodi della Soap, Cesur metterà in atto un piano per incastrare Riza e dimostrare a tutti che lui non è sincero come si pensa.

Tutti i nodi vengono al pettine. Le Anticipazioni di Brave and Beautiful ci rivelano che presto Cesur riuscirà a smascherare Riza e a dimostrare che il suo ospite, ormai indesiderato, è un bugiardo. L'Alemdaroglu escogiterà un piano ben orchestrato per prendere in castagna il fratello di Adalet e metterlo spalle al muro. La resa dei conti si farà sempre più vicina. Ma scopriamo cosa vedremo nei prossimi episodi della soap in onda su Canale5.

Anticipazioni Brave and Beautiful: Cesur scopre Riza a frugare nel suo ufficio

Cesur vuole la verità sulla morte di sua madre e dopo aver scoperto che Tahsin non è direttamente coinvolto nell'omicidio della sua adorata mamma, ha rivolto le sue attenzioni verso Riza. Il protagonista di Brave and Beautiful ha ormai capito che il suo sgradito ospite, è un bugiardo e che sa molto più di quanto vuole far credere. A confermare i suoi sospetti, saranno alcuni suoi comportamenti strani e dopo averlo trovato a frugare tra le sue carte in ufficio, il ragazzo deciderà che è arrivato il momento giusto per smascherare il suo nuovo nemico. Per farlo si avvarrà dell'aiuto del suo fidato Rifat, con cui preparerà un piano con i fiocchi.

Brave and Beautiful Anticipazioni: Cesur subisce un ricatto

Le Anticipazioni di Brave and Beautiful ci rivelano che tutto comincerà dall'arrivo di una lettera minatoria indirizzata a Cesur. Qualcuno riferirà al nostro protagonista di essere in possesso di alcune informazioni compromettenti su di lui e di aver intenzione di divulgarle. Cesur informerà immediatamente sia Rifat che Riza di quanto avvenuto e chiederà al suo fidato amico, di incontrarsi con il criminale, per fissare i termini del loro accordo. Rifat accetterà subito di aiutarlo e, presentatosi all'incontro, pattuirà con il ricattatore, di fornirgli una cospicua somma di denaro in cambio del suo silenzio e dei documenti da lui posseduti. I due si metteranno d'accordo di trovarsi una seconda volta per lo scambio. Ad osservare questa scena ci sarà Riza, nascosto all'interno di un taxi e deciso a mettersi in mezzo a questa faccenda.

Trame e Anticipazioni Brave and Beautiful: Riza si allea con il ricattatore di Cesur

Al termine dell'incontro tra Rifat e il criminale, Riza seguirà quest'ultimo fino al suo nascondiglio. Una volta faccia a faccia con lui, gli sottrarrà i documenti che potrebbero incriminare Cesur e, tornato alla tenuta, li consegnerà nella mani dell'Alemdaroglu, per dimostrargli la sua grande fedeltà. Ma la questione non finirà qui. Riza avrà infatti in mente un doppio gioco, per lui molto ingegnoso: farà credere a Cesur di essere dalla sua parte ma riuscirà comunque a mettere mano a un'ingente somma di denaro. Stringerà un accordo con il ricattatore, pronto a imbrogliare il suo nemico. Convincerà infatti il criminale a far credere a Rifat e Cesur di avere in mano una copia dei documenti e di essere pronto a divulgare quella, se i due non gli consegneranno la somma di denaro da lui richiesta.

Trame e Anticipazioni Puntate Brave and Beautiful: Cesur smaschera Riza

Il ricattatore convincerà Rifat e Cesur ad avere un altro incontro e stavolta a sborsare il denaro da lui richiesto. Rifat, come la prima volta, si presenterà da lui con quanto richiesto e gli consegnerà una valigetta piena di soldi. Riza aspetterà il criminale in un punto preciso del bosco, pronto a mettere le mani sul suo bottino. Ma sorpresa, la valigetta sarà vuota! L'incauto ricattatore non ha controllato il suo contenuto e si è fatto fregare dall'astuto Alemdaroglu. Ma lo smacco non sarà solo questo. Proprio quando Riza sarà in preda alla rabbia e comincerà a inveire con il suo stolto nuovo alleato, Cesur e Rifat compariranno davanti a lui, svelandogli che la storia del ricatto è tutta una messinscena, orchestrata per smascherarlo. Il fratello di Adalet è caduto in un'ingegnosa trappola e ora deve confessare tutta la verità.

Brave and Beautiful va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.45.