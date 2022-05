Brave and Beautiful Anticipazioni 4 maggio 2022: Riza non ha più scampo!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Brave and Beautiful in onda mercoledì 4 maggio 2022 su Canale 5 rivelano che il fratello di Adalet è spacciato!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Brave and Beautiful, scopriamo che, nella puntata in onda il 4 maggio 2022, alle 16.45, Cesur, finalmente, fa cadere la maschera a Riza!

Brave and Beautiful Anticipazioni: Chi ricatta Cesur?

Cesur ha ricevuto una lettera in cui gli veniva richiesta un'ingente somma di denaro, se non avesse voluto che delle informazioni riservate sul suo conto venissero divulgate. Il ragazzo, allora, ha chiesto a Rifat d'incontrarsi con l'anonimo ricattatore. Al loro incontro, però, si presenta anche Riza, il quale resta nascosto ad osservare. Non appena l'amico dell'Alemdaroglu se ne va, Riza inizia a pedinare il delinquente; giunto a casa sua, il fratello di Adalet riesce a togliergli i documenti incriminati, e corre a consegnarli al figlio dei defunti Fugen ed Hasan...

Cesur smaschera Riza, nelle Anticipazioni del 4 maggio 2022 di Brave and Beautiful

Riza, dopo essersi conquistato la fiducia di Cesur, torna nell'abitazione del ricattatore, e gli impone di chiedere all'ex marito di Suhan ancora più soldi, servendosi della copia che ha furbescamente fatto dei documenti contenenti le informazioni compromettenti sul suo conto. Al nuovo incontro, Rifat consegna al malvivente manovrato dall'ex galeotto una valigetta... piena di carta! Quando se ne accorge, Riza va su tutte le furie. A questo punto sopraggiunge l'Alemdaroglu, il quale rivela al cognato di Tahsin che, in realtà, l'uomo in questione non è un ricattatore, bensì un suo complice: faceva tutto parte di un piano ben architettato da Cesur per smascherare Riza!

Brave and Beautiful Anticipazioni: Rimandato il processo sul caso Fugen...

Il protagonista non fa che tormentarsi con la solita domanda: chi ha ucciso sua madre? L'Alemdaroglu sta investigando al riguardo, così come l'ex moglie. La Korludag, infatti, per il poco tempo che ci ha trascorso insieme, si è affezionata a Fugen. Pertanto, tanto il giovane quanto l'imprenditrice sperano che, presto, sia fatta giustizia. Purtroppo, però, i due innamorati stanno per restare amaramente delusi, dato che stanno per scoprire che il processo sul caso dell'omicidio della povera donna è stato rinviato!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Brave and Beautiful dal 2 al 6 maggio 2022.

Brave and Beautiful va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.45.