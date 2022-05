Beautiful Anticipazioni 4 maggio 2022: Flo dice Sì a Katie e pianifica il futuro con Wyatt!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Beautiful in onda il 4 maggio su Canale 5. Le Trame dell'episodio ci rivelano che Flo sarà entusiasta di poter tornare lavorare alla Forrester!

Vediamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 4 maggio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda a partire dalle 13.40 su Canale5: Flo accetta con grande entusiasmo l'offerta di Katie, e pianifica con Wyatt un futuro insieme. Zoe, nel frattempo, cerca di recuperare il rapporto con Carter.

Beautiful Anticipazioni: Katie propone a Flo di tornare alla Forrester

Brooke, spinta dal desiderio di onorare la memoria dell'amato fratello Storm, si è convinta a dar retta a Katie. Flo è riuscita così ad ottenere il perdono e a riconquistare un posto in famiglia. Il merito è anche di Wyatt che, profondamente innamorato della sua donna si è impegnato molto per cambiare le cose. Ma le sorprese per la giovane Fulton non sono certo finite, per celebrare la ritrovata serenità e il ritorno in famiglia, la Logan junior le proporrà di entrare a fare parte della squadra Forrester facendola assumere alla Fondazione.

Flo accetta entusiasta la proposta della Zia, nella Puntata di Beautiful del 4 maggio 2022

Katie ha proposto a Flo di tornare in squadra e di riprendere il suo lavoro alla Forrester. La Logan junior non ha consultato suo cognato Ridge perchè certa che il Forrester farebbe tutto per compiacere sua moglie. Del resto Brooke ha accettato di dare un'altra occasione a Thomas, perchè lui non dovrebbe concederla a Flo. La giovane Fulton rimarrà molto sopresa dall'offerta. Si tratterà ovviamente di una sconvolgente ma felice richiesta a cui risponderà, senza alcuna titubanza, un grato sì.

Beautiful Anticipazioni: Zoe ancora in un limbo!

Mentre l'Ex complice Flo si gode l'agognato perdono e finalmente spensierata progetta il futuro con il suo Wyatt, Zoe vive in un limbo, abbandonata e isolata da tutti. La Buckingham ha giocato male le sue carte, il matrimonio con Carter, amico fidato e collaboratore numero 1° dei Forrester, avrebbe rappresentato il suo grande riscatto, ma lei si è lasciata sfuggire l'occasione e ora recuperare sembra impossibile!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 2 all'8 maggio 2022

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.