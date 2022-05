Una Vita Anticipazioni 4 maggio 2022: Aurelio e Genoveva contro Felipe. Natalia è l'esca perfetta!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 2 maggio 2022 su Canale 5. Le trame rivelano che quando Natalia comunicherà ad Aurelio e Genoveva di un'imminente uscita con Felipe, i due decideranno di agire ma lo faranno alle sue spalle!

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 4 maggio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap, in onda alle 14.10 su Canale5: quando Natalia comunica ad Aurelio e Genoveva di aver accettato di uscire con Felipe, i due decidono di sfruttare l'occasione per mettere in atto il loro piano.

Una Vita Anticipazioni: Natalia ha finito per cedere al fascino di Felipe

La Salmeron ha chiesto l'aiuto di Natalia per riuscire finalmente a vendicarsi di Felipe. La Quesada, riconoscente alla Salmeron per la grande amicizia dimostrata, ha subito accettato. La bella sorella di Aurelio sembra però aver sottovalutato il fascino letale dell'Alvarez Hermoso, abile seduttore ma anche uomo galante e gentile, capace di far innamorare qualsiasi donna. Genoveva ha iniziato a sospettare dell'amica quando si è rifiutata di far ingelosire l'avvocato con Pierre Caron. E' a quel punto che ha deciso di rimetterla in riga...

Una Vita Anticipazioni: Natalia vuole dimostrare la sua fedeltà alla causa...

Genoveva ha affrontato a muso duro Natalia: "ti sei lasciata sedurre da Felipe". La Quesada ha ovviamente negato, e per dimostrare la sua fedeltà alla "causa" ha accettato di fare tutto quello che le è stato chiesto. Sempre seguendo il piano dunque, comunica a Genoveva e suo fratello di aver accettato di uscire con Felipe, non sa però che i due decideranno subito di agire e lo faranno lasciandola all'oscuro di ogni cosa.

Aurelio e Genoveva agiscono contro Felipe alle spalle di Natalia, nella Puntata di Una Vita del 4 maggio 2022

Aurelio e Genoveva, compreso l'ingenuo coinvolgimento di Natalia nella finta relazione con Felipe, capiscono di non poter contare più su di lei come complice ma di doverla sfruttare come fosse una pedina, mettendo a segno il piano di vendetta contro l'Alvarez Hermoso alle sue spalle. Quando infatti informerà entrambi della sua imminente uscita pubblica con l'avvocato, i due si prepareranno ad agire senza informarla su quanto accadrà. Secondo anticipazioni, la poverina, ignara di tutto, sarà l'esca perfetta...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 2 all'8 maggio 2022.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10