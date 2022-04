Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful Anticipazioni: Puntate di oggi 25 aprile 2022

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Brave and Beautiful - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 25 aprile 2022.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Brave and Beautiful che andranno in onda oggi, 25 aprile 2022, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Suhan e Cesur!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 25 aprile 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 25 aprile 2022 - lo sguardo di Vinny tradirà qualcosa, il ragazzo potrebbe essere effettivamente coinvolto in questa terribile situazione che sta facendo soffrire molto sia sua sorella che la donna che ama. Thomas è consapevole delle buone intenzioni di Vinny, ma teme che guidato dall'affetto per lui, l'amico abbia commesso un errore irreparabile. Quale sarà la risposta? Vinny sarà sincero? Nel frattempo Hope, seppur provata dall'indesiderato risultato del test di gravidanza, si impegnerà per trovare la forza di andare avanti per il bene dei suoi figli e della sua famiglia. Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 25 aprile 2022

Nella puntata di Una Vita di oggi - 25 aprile 2022 - l'impegno del disco porta Josè e Bellita a trascorrere molto tempo fuori casa, Alodia ha quindi l'occasione di trascorrerne un po' con il ragazzo che le piace: Ignacio. Il nipote di Bellita non ha mai smesso di corteggiare la domestica, anche se lei, messa in guardia dalle amiche della soffitta, è sembrata spesso restia a cedere alle lusinghe dell'aspirante medico. Rimasti soli però, la giovane non riesce a resistere e passa tutta la giornata con il suo pretendente, condividendo anche una romantico pranzo come una vera coppia. Qui la trama completa di Una Vita.

Brave and Beautiful: Ecco che cosa accade nella puntata in onda oggi 25 aprile 2022

Nella puntata di Brave and Beautiful di oggi - 25 aprile 2022 - in casa dell'Alemdaroglu, quest'ultimo mostra all'ex cognato le telecamere attraverso cui tiene d'occhio il Korludag senior. Il figlio dei defunti Hasan e Fugen è più determinato che mai ad inchiodare una volta per tutte l'acerrimo nemico, ed è pronto a ricorrere ad ogni mezzo. Così, incurante della violazione della privacy, Cesur si è messo a spiare Tahsin. Quest'ultimo, ovviamente all'oscuro delle suddette telecamere, convinto dunque di essere lontano da orecchie indiscrete, al sicuro nella sua dimora, si lascia andare ad un'incredibile confessione: il Korludag senior ammette di aver inscenato il suicidio di Hasan Karahasanoglu. Qui la trama completa di Brave and The Beautiful.

