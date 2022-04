Una Vita Anticipazioni dal 25 al 30 aprile 2022: Genoveva e Aurelio sono amanti! Come la prenderà Anabel?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle puntate della Soap Una Vita in onda dal 25 al 30 aprile 2022. Ecco il Riassunto per gli episodi in onda su Canale 5.

Vediamo le Anticipazioni di Una Vita per le Puntate in onda dal 25 al 30 aprile 2022 su Canale 5. Scopriamo cosa succede, il Riassunto e le Trame per gli Episodi della Soap in onda questa settimana alle 14.10.

Anticipazioni di Una Vita per la settimana dal 25 al 30 aprile 2022

Puntata in onda Lunedì 25 aprile 2022

José e Bellita rimangono fuori tutto il giorno per incidere il disco e Alodia approfitta della casa libera per pranzare insieme a Ignacio come una vera coppia.

Puntata in onda Martedì 26 aprile 2022

La serata romantica trascorsa da Felipe e Natalia al ristorante diventa presto oggetto di curiosità e discussione tra gli abitanti del quartiere.

Puntata in onda Mercoledì 27 aprile 2022

Dopo aver visto Ignacio appartarsi con un individuo sospetto, Alodia decide di fermarsi a casa dei Dominguez fino a tardi e sorprende il giovane mentre cerca di uscire di soppiatto.

Puntata in onda Giovedì 28 aprile 2022

Si scopre che Aurelio e Genoveva sono amanti. Casilda e Fabiana vengono a sapere che Alodia e Ignacio si sono baciati e cercano di convincere la giovane a non impegolarsi con Ignacio.

Puntata in onda Venerdì 29 aprile 2022

Felipe dice a Natalia di voler fare le cose con calma, ma Genoveva consiglia all'amica di usare Caron per fare ingelosire l'avvocato e tenerselo stretto. Quello che Genoveva e Natalia non sanno però, è che Caron è in realtà al soldo di Marcos, che lo paga per mettere in atto un qualche piano ai danni della Quesada.

Puntata in onda Sabato 30 aprile 2022

Ep.1: Roberto confida al nipote di aver rubato il portafoglio a Marcos e di aver trovato al suo interno una misteriosa combinazione. Fabiana si mostra molto benevola nei confronti di Servante.

Ep.2: Pierre Caron vuole reclutare Natalia come spia per conto dei francesi e minaccia di denunciarla qualora la ragazza non accetti la sua proposta. Aurelio è molto preoccupato per la sorella.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.