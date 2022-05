Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful Anticipazioni: Puntate di oggi 23 maggio 2022

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Brave and Beautiful - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 23 maggio 2022.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Brave and Beautiful che andranno in onda oggi, 23 maggio 2022, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Suhan e Cesur!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 23 maggio 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 23 maggio 2022 - nonostante abbia scoperto che il figlio che porta in grembo Steffy è di Finn, la Logan non riesce a perdonare Liam. Suo marito l'ha comunque tradita e ha rivelato alla sua ex di provare ancora dei forti sentimenti per lei. Questo è qualcosa che non si può cancellare così facilmente e forse non riuscirà mai a dimenticarlo. Liam è distrutto per quello che ha combinato ed è molto preoccupato che il suo matrimonio sia arrivato definitivamente al capolinea. Quello della coppia è ormai un punto di non ritorno e purtroppo ne sono tutti consapevoli! Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 23 maggio 2022

Nella puntata di Una Vita di oggi - 23 maggio 2022 - Natalia, convinta che il fratello stia ancora agendo alle sue spalle, affronta Aurelio, accusandolo di essere il responsabile all’omicidio del diplomatico. Il Quesada ovviamente negherà fermamente di essere coinvolto nell'assassinio, purtroppo senza riuscire a convincere Natalia. Nella Puntata in onda vedremo infatti la ragazza, decisa a proteggere il suo amato Felipe, insistere affinché l'avvocato le stia più lontano possibile evitando così guai e complicazioni. Ma tra i sospettati non c'è solo Aurelio, anche Anabel ha dei dubbi e riguardano suo padre: la giovane interrogherà Marcos riguardo ai rapporti con il defunto Caron... Qui la trama completa di Una Vita.

Brave and Beautiful: Ecco che cosa accade nella puntata in onda oggi 23 maggio 2022

Nella puntata di Brave and Beautiful di oggi - 23 maggio 2022 - Riza non ha alcuna intenzione di perdere il controllo che esercita su Tahsin: vuole continuare a tenerlo in pugno con il video che gli ha fatto mentre spara a Salih. Così, il fratello di Adalet, con l'aiuto del suo complice, Turan, è stato in grado di far scagionare il cognato, pagando un anziano affinché si assumesse la responsabilità dell'assassinio del padre di Sirin. In questo modo, Riza può ancora ricattare il Korludag senior! Qui la trama completa di Brave and The Beautiful.

