Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful Anticipazioni: Puntate di oggi 21 aprile 2022

Vediamo le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Brave and Beautiful - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 21 aprile 2022.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Brave and Beautiful che andranno in onda oggi, 21 aprile 2022, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Suhan e Cesur!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 21 aprile 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 21 aprile 2022 - Brooke è come una sirena, capace di incantare Bill, ma è Katie il suo porto sicuro. La minore delle Logan, nonostante le terribili sofferenze che il marito le ha causato, ha sempre perdonato. Ma ci vuole tempo. Katie ora è più matura e sa che tornare insieme a Bill potrebbe portare nuova instabilità nelle sua vita e quella di suo figlio. Dal canto suo lo Spencer, pentito di ciò che ha fatto e consapevole della grandezza e unicità di Katie, è pronto a tutto per riscattarsi. Nella puntata in onda lo vedremo chiedere supporto alle cognate, insieme ricorderanno i momenti salienti della lunga storia d'amore tra la "sorellina" e Bill fino a commuoversi e decidere di appoggiare lo Spencer. Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 21 aprile 2022

Nella puntata di Una Vita di oggi - 21 aprile 2022 - Natalia è stata di recente vittima di un pericoloso agguato e in molti hanno sospettato di Genoveva. Le due, solo qualche giorno prima, avevano messo in scena un duro confronto, necessario a convincere Felipe della completa rottura di Natalia e la sua odiata Ex. Ovviamente, data la sequenza degli eventi, tutti gli occhi sono puntati su Genoveva, ma la Salmeron ha studiato un piano per affrancarsi da ogni sospetto: Marcos è il perfetto capro espiatorio. La machiavellica Dark lady inizia a far a girare voci sul passato oscuro dell'uomo e tutti i sospetti si concentrano su di lui. Marcos, ormai all'angolo, è sempre più nervoso e violento e tratta tutti con disprezzo. Qui la trama completa di Una Vita.

Brave and Beautiful: Ecco che cosa accade nella puntata in onda oggi 21 aprile 2022

Nella puntata di Brave and Beautiful di oggi - 21 aprile 2022 - dopo che Suhan ha ricevuto una lettera d'addio del Korludag junior, lei e Cesur sono corsi da lui. Gli ex coniugi hanno soccorso Korhan, il quale, grazie al loro tempestivo intervento, è riuscito a salvarsi. In ospedale, una volta ripresosi, il marito di Cahide ha confidato ai suoi salvatori che, quando lo dimetteranno, non tornerà a stare nella tenuta del padre. L'ex cognato, allora, gli offre ospitalità. A casa sua, l'Alemdaroglu mostra al Korludag la telecamera attraverso cui spia le mosse di Tahsin. I due si lanciano uno sguardo complice... Che cosa hanno in mente di fare? Qui la trama completa di Brave and The Beautiful.

