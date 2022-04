Una Vita Anticipazioni 21 aprile 2022: Le voci sull'oscuro passato di Marcos iniziano a circolare ad Acacias!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 21 aprile 2022 su Canale 5. Le trame rivelano che Marcos, dopo che le voci sul suo oscuro passato hanno iniziato a circolare nel quartiere, si è trasformato in un uomo nervoso e violento.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 21 aprile 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap, in onda alle 14.10 su Canale5: Marcos è sempre più nervoso e violento e tratta tutti con disprezzo, mentre nel quartiere dilagano le voci sul suo passato oscuro messe in giro da Genoveva.

Una Vita Anticipazioni: Marcos vittima dell'imbroglio di Genoveva e Aurelio

Marcos è caduto nella trappola di Genoveva che, in combutta con Aurelio è riuscita completamente a sottrargli il controllo della società. Dopo averlo minacciato e ricattato con vecchi documenti incriminanti infatti, la Salmeron ha convinto il Bacigalupe a firmare una cessione di quote facendo però da prestanome. Il giorno dell'atto Marcos si è trovato infatti a fare in conti con una brutta sorpresa: c'è Aurelio dietro a tutto questo imbroglio.

Una Vita Anticipazioni: Natalia ha ucciso Felicia

L'odio tra Bacigalupe e Quesada ha radici profonde, ma ad aggravare la situazione è stata la recente morte dell'amata moglie di Marcos: Felicia Pasamar. L'imprenditore ha infatti fin da subito sospettato i due fratelli di essere i mandanti di un terribile omicidio. Una lunga e precisa investigazione ha infine condotto Marcos ad inquadrare il colpevole della scomparsa della poverina: Felicia è stata uccisa da Natalia.

Il quartiere scopre dell'oscuro passato di Marcos, nella Puntata di Una Vita del 21 aprile 2022

Natalia è stata di recente vittima di un pericoloso agguato e in molti hanno sospettato di Genoveva. Le due, solo qualche giorno prima, avevano messo in scena un duro confronto, necessario a convincere Felipe della completa rottura di Natalia e la sua odiata Ex. Ovviamente, data la sequenza degli eventi, tutti gli occhi sono puntati su Genoveva, ma la Salmeron ha studiato un piano per affrancarsi da ogni sospetto: Marcos è il perfetto capro espiatorio. La machiavellica Dark lady inizia a far a girare voci sul passato oscuro dell'uomo e tutti i sospetti si concentrano su di lui. Marcos, ormai all'angolo, è sempre più nervoso e violento e tratta tutti con disprezzo.

