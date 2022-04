Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Beautiful in onda il 21 aprile su Canale 5. Le Trame dell'episodio ci rivelano che Bill vuole farsi perdonare da Katie ma lascia perorare la sua causa da qualcuno di davvero inaspettato!

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 20 aprile 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 13.40 su Canale5: Bill vuole farsi perdonare da Katie, ma lascia perorare la sua causa alle altre sorelle Logan, che si commuovono pensando ai loro trascorsi.

Beautiful Anticipazioni: In passato Bill ha ferito profondamente Katie

Bill e Katie hanno una lunga storia d'amore alle spalle, purtroppo costellata di dolorosi tradimenti da pare soprattutto dello Spencer. Tradimenti che in passato hanno portato la povera Logan addirittura a diventare vittima di terribili dipendenze che l'hanno allontanata dal suo ruolo di madre. I due infatti, sono genitori di un bimbo bellissimo, Will, che amano tanto, ma che negli anni ha più volte dovuto fare i conti con le turbolenze e le mancanze dei genitori.

Beautiful Anticipazioni: ​Bill ha mandato a monte il matrimonio con Katie

L'ultima occasione di allontanamento della coppia è da imputare ad un bacio, rubato e non corrisposto, tra Bill e Brooke. La maggiore delle sorelle Logan ha avuto in passato un ruolo da protagonista nelle sofferenze della povera Katie. E' lei la tentatrice numero uno di Bill. Lo Spencer, come tratto da una potente calamita, finisce infatti inevitabilmente per tornare dalla maggiore delle Logan. Non sempre gli è andata bene però: l'ultima volta, Brooke, gli ha chiaramente detto di preferire Ridge. Nonostante questo, lui, nel profondo, continua a sognare di riuscire a riconquistarla.

Bill è pentito e vuole riconquistare Katie, nella Puntata di Beautiful del 21 aprile 2022

Brooke è come una sirena, capace di incantare Bill, ma è Katie il suo porto sicuro. La minore delle Logan, nonostante le terribili sofferenze che il marito le ha causato, ha sempre perdonato. Ma ci vuole tempo. Katie ora è più matura e sa che tornare insieme a Bill potrebbe portare nuova instabilità nelle sua vita e quella di suo figlio. Dal canto suo lo Spencer, pentito di ciò che ha fatto e consapevole della grandezza e unicità di Katie, è pronto a tutto per riscattarsi. Nella puntata in onda lo vedremo chiedere supporto alle cognate, insieme ricorderanno i momenti salienti della lunga storia d'amore tra la "sorellina" e Bill fino a commuoversi e decidere di appoggiare lo Spencer.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 18 al 23 aprile 2022

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.