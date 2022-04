Una Vita Anticipazioni 7 aprile 2022: Natalia inganna Felipe

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 7 aprile 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap, in onda alle 14.10 su Canale5: Natalia confessa a Felipe di essersi messa in combutta con Genoveva per sedurlo e danneggiarlo, ma sostiene di aver poi tagliato i ponti con lei.

Una Vita Anticipazioni: il piano di Genoveva e Natalia

Genoveva non ha dimenticato il tradimento di Felipe e desidera ardentemente vendicarsi. E' per questo che ha chiesto l'aiuto della fidata amica Natalia, pronta a sedurre l'Alvarez Hermoso e condurlo dritto nella trappola dell'ex moglie. L'avvocato però, giustamente diffidente, rifiuterà la corte della bella Quesada. Genoveva dovrà dunque adoperarsi per creare un clima di fiducia intorno a Natalia. Consapevole che il motivo della reticenza di Felipe è il legame tra lei e la ragazza, convincerà Natalia a ripudiarla pubblicamente!

Una Vita Anticipazioni: Natalia accetta di aiutare Genoveva a eliminare Felipe

Natalia ha promesso di aiutare Genoveva ed è pronta a tutto per compiacere la sua amica. Del resto le due sono molto simili, donne senza scrupoli, capaci di arrivare anche all'assassinio per ottenere la vedetta sperata. Genoveva infatti non ha fatto mistero alla nuova alleata del vero scopo del suo piano: liberarsi per sempre dell'Alvarez Hermoso. Dal canto suo, la Quesada non è apparsa affatto turbata, anzi, ha accettato di aiutarla seducendo l'avvocato.

Natalia riesce ad avvicinarsi a Felipe, nella Puntata di Una Vita del 7 aprile 2022

Per rendere credibile l'interesse di Natalia nei confronti del sospettoso Felipe, è necessario che Genoveva e la Quesada taglino completamente i ponti, almeno per finta. E' per questo che metteranno in scena un duro e plateale scontro. Si tratterà di un confronto pubblico a cui assisterà lo stesso Alvarez Hermoso, pronto a prendere la parti della Quesada. I nemici di Genoveva sono suoi amici. Natalia ovviamente non si farà sfuggire l'occasione e, fingendo pentimento, gli rivelerà di aver cercato di ingannarlo manipolata dalla Salmeron ma di essere ora libera dal giogo della Dark Lady e in cerca di protezione! Felipe sarà pronto a concedere la sua fiducia e il suo aiuto alla ragazza?

