Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful Anticipazioni: Puntate di oggi 2 giugno 2022

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Brave and Beautiful - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 2 giugno 2022.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Brave and Beautiful che andranno in onda oggi, 2 giugno 2022, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Suhan e Cesur!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 2 giugno 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 2 giugno 2022 - Zoe medita vendetta contro la sorella Paris, rea di averle portato via Zende e di essersi intromessa tra lei e Carter. Ad aiutare la Buckingham, una subdola alleata: Quinn Fuller. La signora Forrester infatti sarà pronta a dare una mano a Zoe affinché possa riuscire a dare una bella lezione a Paris. Le due tenderanno una trappola a Paris per rovinare la serata romantica che Zende le ha organizzato. Lo scopo è ovviamente allontanarle i due definitivamente. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 30 maggio al 5 giugno 2022

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 2 giugno 2022

Nella puntata di Una Vita di oggi - 2 giugno 2022 - Soledad e Leonardo tornano ad Acacias sotto mentite spoglie, portandosi dietro un mortale carico di dinamite. L’attentato al ristorante provoca una strage. Lo scoppio, mirato, elimina Antonito, con lui però perdono la vita molte altre persone, compresa Carmen. Per Ramon e Lolita sarà un momento terribile. Tra i cadaveri verrà rinvenuto anche quello della giovane Anabel, la ragazza non morirà a causa della bomba ma per mano del suo crudele marito che, approfittando dello scompiglio, metterà in pratica il suo piano uccidendola a sangue freddo! Qui la trama completa di Una Vita.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 30 maggio al 5 giugno 2022

Brave and Beautiful: Ecco che cosa accade nella puntata in onda oggi 2 giugno 2022

Nella puntata di Brave and Beautiful di oggi - 2 giugno 2022 - Cesur, in nome del sentimento sincero che nutre per la Korludag, ha preso una decisione inaspettata: non andrà a consegnare al procuratore il filmato in cui si vede chiaramente Tahsin sparare al padre di Sirin. Ormai, evidentemente, l'amore che prova per l'ex moglie è più forte dell'odio che prova per l'ex suocero. Tuttavia, il Korludag senior non può ancora dirsi al sicuro. Infatti, la figlia di Salih, dopo aver visto il suddetto video, che le è stato inviato proprio da Suhan, corre inferocita dallo spietato proprietario terriero... Qui la trama completa di Brave and The Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Brave and Beautiful dal 30 maggio al 3 giugno 2021.