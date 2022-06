Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Brave and Beautiful in onda giovedì 2 giugno 2022 su Canale 5 rivelano che la figlia di Salih fa tremare di paura il Korludag senior...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Brave and Beautiful, scopriamo che, nella puntata in onda il 2 giugno 2022, alle 16.45, Tahsin è spaventato a morte: Suhan ha fatto vedere il video che lo incrimina per la morte di Salih a Sirin, la quale, ora, gli dice che presto finirà in carcere!

Brave and Beautiful Anticipazioni: Cesur non denuncia Tahsin per amore di Suhan...

Cesur è entrato in possesso del filmato che inchioda Tahsin per la morte si Salih. Eccola, l'occasione che aspettava da una vita: il protagonista ha desiderato per anni di poter dichiarare lo scacco matto all'acerrimo nemico, ed ora ne ha la possibilità. L'Alemdaroglu, tuttavia, appare perplesso. Se consegnasse il video alla polizia, il Korludag senior finirebbe seduta stante in gattabuia, e Suhan ne soffrirebbe oltremodo. Quest'ultima, dopotutto, gli aveva chiesto di smetterla con la sua guerra contro il genitore, e di concentrarsi sul loro bambino, che sta per nascere...

Sirin furiosa con Tahsin, nelle Anticipazioni del 2 giugno 2022 di Brave and Beautiful

Cesur, in nome del sentimento sincero che nutre per la Korludag, ha preso una decisione inaspettata: non andrà a consegnare al procuratore il filmato in cui si vede chiaramente Tahsin sparare al padre di Sirin. Ormai, evidentemente, l'amore che prova per l'ex moglie è più forte dell'odio che prova per l'ex suocero. Tuttavia, il Korludag senior non può ancora dirsi al sicuro. Infatti, la figlia di Salih, dopo aver visto il suddetto video, che le è stato inviato proprio da Suhan, corre inferocita dallo spietato proprietario terriero...

Brave and Beautiful Anticipazioni: Sirin pronta a denunciare Tahsin!

Sirin è sotto shock: ha appena scoperto che è stato Tahsin ad uccidere il papà. Nonostante sia sopraffatta dalle emozioni negative, la giovane è al cospetto dell'assassino, e lo guarda dritto negli occhi. Sirin, con voce ferma, dice al Korludag senior che è in possesso della prova che lo incrimina, e che è pronta ad andare al commissariato per consegnarla al procuratore Serhat!

Brave and Beautiful va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.45.