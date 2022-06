Una Vita Anticipazioni 2 giugno 2022: Attentato ad Acacias, muoiono Antonito, Carmen e Anabel!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 2 giugno 2022 su Canale 5. Le trame rivelano di un terribile attentato ad Acacias. Perderanno la vita Antonito, Carmen e Anabel, ma la Bacigalupe non verrà uccisa dalla bomba...

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 2 giugno 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap, in onda alle 14.10 su Canale 5: Aurelio interpreta con Anabel il ruolo del marito amorevole, ma nel frattempo pensa a come eliminarla per impadronirsi del patrimonio dei Bacigalupe. L'attentato al ristorante genera il caos e una strage di morti, tra cui Carmen e Antonito. Approfittando dello scompiglio, Aurelio uccide Anabel.

Una Vita Anticipazioni: Aurelio sa dell'imminente attentato ad Acacias

Aurelio è perfettamente a conoscenza dell'imminente attentato organizzato dagli anarchici, dopo aver infatti scoperto la dinamite nascosta da Soledad ha fatto visita in carcere al complice e amante della domestica, Fausto. E' dal criminale che è venuto a sapere di una bomba da far esplodere per colpire Antonito e i signorotti di Acacias. Ovviamente il Quesada non si è fatto scrupoli, anzi, ha individuato subito un tornaconto interessante in tutta questa sanguinosa storia: sfruttare l'esplosione per liberarsi dei suoi nemici.

Una Vita Anticipazioni: Aurelio progetta di uccidere Anabel e appropriarsi della sua eredità

L'idea iniziale di Aurelio era eliminare in una volta sola Marcos, Felipe e Anabel, ma dopo il cambio di rotta voluto da Genoveva, resta solo un "nemico" da fare fuori: stiamo ovviamente parlando di Anabel. Il Queseda, che ha di recente sposato la Bacigalupe, si comporta come un marito amorevole e le sta molto vicino in questi giorni di lutto per la perdita del padre Marcos. Si tratta di un inganno però, nel tumulto dell'attentato, Aurelio conta di uccidere Anabel e appropriarsi della sua eredità.

Antonito, Carmen e Anabel perdono la vita nell'attentato, nella Puntata di Una Vita del 2 giugno 2022

Soledad e Leonardo tornano ad Acacias sotto mentite spoglie, portandosi dietro un mortale carico di dinamite. L’attentato al ristorante provoca una strage. Lo scoppio, mirato, elimina Antonito, con lui però perdono la vita molte altre persone, compresa Carmen. Per Ramon e Lolita sarà un momento terribile. Tra i cadaveri verrà rinvenuto anche quello della giovane Anabel, la ragazza non morirà a causa della bomba ma per mano del suo crudele marito che, approfittando dello scompiglio, metterà in pratica il suo piano uccidendola a sangue freddo!

