Brave and Beautiful Anticipazioni 1° giugno 2022: Cesur fa una scelta incredibile...

Le Anticipazioni della Puntata di Brave and Beautiful in onda mercoledì 1° giugno 2022 su Canale 5 rivelano che l'Alemdaroglu dimostra di amare profondamente la Korludag...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Brave and Beautiful, scopriamo che, nella puntata in onda il 1° giugno 2022, alle 16.45, benché sia entrato in possesso del video che incrimina Tahsin della morte di Salih, Cesur, per amore di Suhan, decide di non denunciare l'acerrimo nemico!

Brave and Beautiful Anticipazioni: Tahsin non ha scampo...

In principio, per l'omicidio di Salih, era stato arrestato Cesur, il quale, però, era soltanto stato incastrato da Riza; dopodiché, Alì, il bambino che ha assistito all'assassinio, ha inchiodato Tahsin, il vero colpevole. Tuttavia, ben presto il Korludag senior è tornato in libertà, perché il cognato è riuscito a farlo scagionare. Riza aveva come unico scopo quello di continuare ad esercitare un certo controllo su Tahsin, tenendolo lontano dalla prigione e ricattandolo con il video in cui si vede chiaramente che è stato lui a sparare al padre di Sirin!

Cesur può far sbattere in carcere Tahsin, nelle Anticipazioni del 1° giugno 2022 di Brave and Beautiful

Il fratello di Adalet ha pagato profumatamente un mendicante per farsi trovare dagli agenti di polizia in possesso dell’arma del delitto, la pistola con cui è stato ucciso Salih. L’uomo, quindi, è finito dietro le sbarre al posto del Korludag senior. Nel momento in cui Riza si è reso conto che il clochard avrebbe potuto rappresentare un problema, si è intrufolato nell’ospedale della prigione in cui era ricoverato e lo ha soffocato con un cuscino. L'Alemadaroglu, dal canto suo, è sempre stato convinto del fatto che, in verità, ad avere le mani sporche di sangue fosse l'ex suocero, ed infatti non ha mai smesso d'indagare. Adesso, il ragazzo entra in possesso della prova schiacciante, il filmato che incrimina Tahsin della morte del socio! Gli si è finalmente presentata l'occasione che aspettava da tutta la vita: che cosa farà, a questo punto, Cesur?

Brave and Beautiful Anticipazioni: Cesur rinuncia alla sua vendetta per amore!

Il protagonista ha desiderato per anni di poter dichiarare lo scacco matto all'acerrimo nemico, ed ora ne ha la possibilità. L'Alemdaroglu, tuttavia, appare perplesso. Se consegnasse il video alla polizia, il Korludag senior finirebbe seduta stante in gattabuia, e lui avrebbe vendicato il padre, Hasan; d'altra parte, se consegnasse il video alla polizia, Suhan ne soffrirebbe oltremodo. Quest'ultima, dopotutto, gli aveva chiesto di smetterla con la sua guerra contro il genitore, e di concentrarsi sul loro bambino, che sta per nascere. Cesur, allora, sceglie di mantenere la parola data, e per amore della Korludag, preferisce non denunciare Tashin...

