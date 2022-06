Beautiful Anticipazioni 2 giugno 2022: Zoe e Quinn alleate contro Paris

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 2 giugno 2022. Nelle Trame del doppio episodio in onda a partire dalle 13.50 su Canale5, Bill consiglia a Liam di trascorrere più tempo con la moglie, o la perderà per sempre. Zoe, aiutata da Quinn, prepara un tranello ai danni di sua sorella Paris.

Beautiful Anticipazioni: Bill incoraggia Liam

Dopo Wyatt e Brooke anche Bill cercherà di incoraggiare Liam a combattere per difendere il suo matrimonio dalle mire di Thomas. Lo Spencer Senior conosce bene le Logan e anche la loro reticenza al perdono, soprattutto se a ferirle è l'ennesimo tradimento con la "sorella di turno". Nonostante i suoi insuccessi passati con Katie, Bill tenterà comunque di dare qualche indicazione a Liam per riuscire a riconquistare il cuore di Hope e soprattutto per evitare che resti vittima del machiavellico Thomas.

Beautiful Anticipazioni: Bill consiglia a Liam di trascorrere più tempo con suo figlio

Il consiglio che Bill sentirà di dover dare a suo figlio Liam per poter riuscire a riconquistare la fiducia della moglie Hope, è di farsi vedere sempre presente per lei e per la sua famiglia. Thomas, forte della presenza di Douglas in casa della coppia, dato che il bambino è affidato alla madre adottiva, tenterà certamente di insinuarsi tra Hope e Liam distruggendo il loro rapporto. E' per questo che Bill inciterà il figlio a trascorrere più tempo con Hope e i bambini.

Zoe e Quinn cercano di sabotare il rapporto tra Zende e Paris, nella Puntata di Beautiful del 2 giugno 2022

Zoe medita vendetta contro la sorella Paris, rea di averle portato via Zende e di essersi intromessa tra lei e Carter. Ad aiutare la Buckingham, una subdola alleata: Quinn Fuller. La signora Forrester infatti sarà pronta a dare una mano a Zoe affinché possa riuscire a dare una bella lezione a Paris. Le due tenderanno una trappola a Paris per rovinare la serata romantica che Zende le ha organizzato. Lo scopo è ovviamente allontanarle i due definitivamente.

