Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful Anticipazioni: Puntate di oggi 19 aprile 2022

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Brave and Beautiful - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 19 aprile 2022.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Brave and Beautiful che andranno in onda oggi, 19 aprile 2022, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Suhan e Cesur!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 19 aprile 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 19 aprile 2022 - le cose non vanno bene per Zoe, Paris in barba alle sue minacce, ha accettato il posto alla Fondazione. Ora lei e Katie sono grandi amiche, le due, entrambe impegnate nella gestione dell'ente hanno mostrato da subito grande affiatamento. Nel frattempo anche i tentativi di convincere Carter a tornare sui suoi passi sono risultati vani. L'avvocato è un osso duro, ferito nei sentimenti e nella dignità ha opposto un netto No alle avance della ex. La Buckingham però non ha intenzione di mollare e prova imperterrita a riconquistare la sua fiducia. Riuscirà a spuntarla? Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 19 aprile 2022

Nella puntata di Una Vita di oggi - 19 aprile 2022 - ricevuta la proposta di lavoro con tanto di benefici per la vita sentimentale, Miguel decide di consultarsi con il nonno Roberto. L'anziano parente, convinto che dietro l'agguato a Natalia ci sia proprio l'imprenditore, consiglierà al ragazzo di declinare l'offerta. Miguel però, anche se combattuto visti i precedenti problemi al servizio del Bacigalupe e del suo socio Aurelio, alla fine decide di accettare. Qui la trama completa di Una Vita.

Brave and Beautiful: Ecco che cosa accade nella puntata in onda oggi 19 aprile 2022

Nella puntata di Brave and Beautiful di oggi - 19 aprile 2022 - Ahmet ha informato l'Alemdaroglu: cercherà di fare tutto il possibile per convincere finalmente gli operai di Tahsin ad alzare la testa, e la voce. L'uomo, essendo lui stesso un operaio, è determinato tanto quanto il ragazzo a far sì che il padre di Suhan paghi le conseguenze delle sue azioni spregevoli, per non dire criminose. Peccato che il Korludag abbia scoperto qual è il piano di Ahmet, e, per spingerlo a desistere, ricatta suo fratello che, poco dopo, si toglie la vita! Qui la trama completa di Brave and The Beautiful.

