Brave and Beautiful Anticipazioni 19 aprile 2022: Tahsin miete un'altra vittima...

Le Anticipazioni della Puntata di Brave and Beautiful in onda martedì 19 aprile 2022 su Canale 5 rivelano che il Korludag non ha alcuna pietà, neanche per i suoi dipendenti...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Brave and Beautiful, scopriamo che, nella puntata in onda il 19 aprile 2022, alle 16.45, Tahsin, per contrastare Ahmet, ricatta il fratello, il quale si toglie la vita poco dopo. Intanto, Riza cerca l'appoggio di Salih nella sua lotta contro il Korludag!

Brave and Beautiful Anticipazioni: Cesur ha degli alleati!

Nella sua lotta personale contro Tahsin, Cesur può contare anche su altri due alleati d'eccezione: Mihriban ed Ahmet. Insieme, i tre stanno cercando di far sì che i dipendenti che lavorano per lo spietato proprietario terriero gli si ribellino. In effetti, essi vengono quotidianamente - e da tempo - sfruttati dal Korludag, il quale non sembra aver alcun riguardo per loro. Il figlio dei defunti Fugen ed Hasan, ovviamente, non ci sta: il suo rivale deve pagarla!

Tahsin spinge il fratello di Ahmet ad uccidersi, nelle Anticipazioni del 19 aprile 2022 di Brave and Beautiful

Ahmet ha informato l'Alemdaroglu: cercherà di fare tutto il possibile per convincere finalmente gli operai di Tahsin ad alzare la testa, e la voce. L'uomo, essendo lui stesso un operaio, è determinato tanto quanto il ragazzo a far sì che il padre di Suhan paghi le conseguenze delle sue azioni spregevoli, per non dire criminose. Peccato che il Korludag abbia scoperto qual è il piano di Ahmet, e, per spingerlo a desistere, ricatta suo fratello che, poco dopo, si toglie la vita!

Brave and Beautiful Anticipazioni: Riza cerca di portare dalla sua parte Salih...

Oltre a Cesur, Mihriban ed Ahmet, il marito di Adalet ha anche un altro nemico, ossia Riza. Quest'ultimo, a causa sua, ha scontato trent'anni di carcere da innocente. Tahsin, infatti, aveva fatto ricadere la colpa della moglie, rea di aver ucciso il preside dell'orfanotrofio in cui è cresciuta, proprio su Riza. Adesso, che è tornato a piede libero, grazie alla confessione di Adalet, l'ex galeotto sta portando avanti il suo piano di vendetta contro l'odiato cognato, e cerca il supporto di Salih. Riza chiede al braccio destro del Korludag di aiutarlo a fermarlo!

