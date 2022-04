Una Vita Anticipazioni 19 aprile 2022: Miguel accetta l'offerta di Marcos solo per Anabel!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 19 aprile 2022 su Canale 5. Le trame rivelano che Miguel, nonostante il parere negativo di suo nonno Roberto, deciderà di accettare la proposta di Marcos per il bene di Anabel.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 19 aprile 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap, in onda alle 14.10 su Canale5: Miguel, dopo aver parlato con suo nonno, che voleva convincerlo a rifiutare la proposta di Bacigalupe, decide, invece, di accettarla.

Una Vita Anticipazioni: Marcos vuole che Miguel rientri nella vita di sua figlia Anabel

Marcos, nel tentativo disperato di riconquistare Anabel, chiederà aiuto a Miguel. L'uomo in realtà pregherà l'avvocato di tornare al suo servizio, il ragazzo è capace e sicuramente avere una legale fidato dalla propria parte in questo momento è importante, ma l'intenzione di Marcos è principalmente riportare il bel Miguel nella vita di sua figlia. In cambio delle sue prestazioni infatti, gli prometterà di aiutarlo a riconquistare la ragazza, a lui ancora molto cara.

Roberto consiglia a Miguel di rifiutare l'offerta di Marcos, nella Puntata di Una Vita del 19 aprile 2022

Ricevuta la proposta di lavoro con tanto di benefici per la vita sentimentale, Miguel decide di consultarsi con il nonno Roberto. L'anziano parente, convinto che dietro l'agguato a Natalia ci sia proprio l'imprenditore, consiglierà al ragazzo di declinare l'offerta. Miguel però, anche se combattuto visti i precedenti problemi al servizio del Bacigalupe e del suo socio Aurelio, alla fine decide di accettare.

Miguel accetta la proposta di Marcos per amore di Anabel, nella Puntata di Una Vita del 19 aprile 2022

Miguel ha ricevuto una proposta di lavoro da Marcos, il Bacigalupe però gli ha chiarito di non essere interessato esclusivamente ai suoi servigi di avvocato ma di voler cercare di riavvicinare il ragazzo a sua figlia Anabel, per salvarla dalle grinfie di Aurelio. Sarà proprio questa motivazione a spingere Miguel ad accettare, nonostante il disaccordo del nonno Roberto. Insomma, Miguel spera davvero di poter così sorvegliare l'ambiguo suocero e proteggere la sua Anabel da Aurelio.

