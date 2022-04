Beautiful Anticipazioni 19 aprile 2022: Carter e Paris vanno avanti... Zoe esclusa da tutti!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 19 aprile 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 13.40 su Canale5: Zoe cerca di ricucire il rapporto con Carter, mentre Katie e Paris entrano in sintonia e sono entusiaste della futura collaborazione alla Fondazione Forrester.

Beautiful Anticipazioni: Ridge ha spifferato tutto a Carter

Ridge ha beccato Zoe e Zende in atteggiamenti fin troppo intimi e ha capito che tra loro c'era ben altro che un'amicizia. Zoe ha tentato di sedurre suo nipote e lui stava per cedere al fascino della bella modella. Tutto questo alle spalle di Carter, il suo fedele braccio destro e amico. Lo stilista, inizialmente, ha deciso solo di minacciare i due ragazzi, ma scoperte le pressioni di Zoe su Carter per affrettare le nozze, ha capito di non poter fare a meno di informare il Walton. Carter, deluso e sconvolto dalle rivelazioni dell'amico, ha affrontato subito la Buckingham.

Beautiful Anticipazioni: Carter ha lasciato Zoe, lei ha accusato sua sorella Paris!

Carter ha chiesto provocatoriamente a Zoe se era davvero lui l'uomo che voleva sposare. Poi l'ha accusata di essere un'arrivista, interessata solo ad una cosa: diventare una Forrester. La ragazza non ha avuto modo di replicare perché l'avvocato l'ha cacciata dalla sua stanza e dalla sua vita. Carter ha detto basta e ora non ne vuole più sapere di Zoe! La Buckingham furiosa ha avuto un confronto con sua sorella, rea di aver spifferato tutto a Ridge, e le ha lanciato un ultimatum: esci dalla mia vita.

Zoe tenta di ricucire il rapporto con Carter intanto Paris si ambienta alla Fondazione, nella Puntata di Beautiful del 19 aprile 2022

Le cose non vanno bene per Zoe, Paris in barba alle sue minacce, ha accettato il posto alla Fondazione. Ora lei e Katie sono grandi amiche, le due, entrambe impegnate nella gestione dell'ente hanno mostrato da subito grande affiatamento. Nel frattempo anche i tentativi di convincere Carter a tornare sui suoi passi sono risultati vani. L'avvocato è un osso duro, ferito nei sentimenti e nella dignità ha opposto un netto No alle avance della ex. La Buckingham però non ha intenzione di mollare e prova imperterrita a riconquistare la sua fiducia. Riuscirà a spuntarla?

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.