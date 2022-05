Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful Anticipazioni: Puntate di oggi 17 maggio 2022

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Brave and Beautiful - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 17 maggio 2022.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Brave and Beautiful che andranno in onda oggi, 17 maggio 2022, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Suhan e Cesur!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 17 maggio 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 17 maggio 2022 - Steffy accetta raggiante la proposta di Finn. Certa di voler trascorrere il resto della vita col dottore, la Forrester è pronta ad ufficializzare il loro legame. Le nozze sono imminenti e Steffy non sta più nella pelle, corre quindi ad informare la famiglia. A turbare la gioia della ragazza, un'unica preoccupazione: Thomas era davvero all'oscuro del piano di Vinny? Finn ha chiarito da subito la posizione del cognato, anzi, ha sottolineato come, solo grazie alla sua caparbietà, la verità sia venuta a galla. Steffy però, vuole guardare negli occhi suo fratello. Thomas ha avuto molti problemi nel passato, la sua mente ha giocato brutti scherzi, ora però Steffy spera di poter appurare l'effettivo cambio di rotta. E così, prima di dargli la bella notizia, decide di parlargli. Il Forrester riuscirà a convincere la sorella della sua completa estraneità alla faccenda? Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 17 maggio 2022

Nella puntata di Una Vita di oggi - 17 maggio 2022 - Natalia vuota il sacco. La poverina, rassicurata dall'atteggiamento amichevole della Salmeron, le racconterà del suo oscuro passato in Messico. A causa di Marcos la ragazza sembra aver patito qualcosa di terribile, il Bacigalupe non è solo un assassino senza scrupoli ma anche un vile stupratore. Natalia, ancora giovanissima, è stata infatti vittima di violenza da parte del padre di Anabel. Il confronto sarà estenuante, a sconfortare Natalia è l'idea che il suo aguzzino stia continuando a distruggerle la vita, per fortuna, la seconda visita della giornata, allevierà di molto la sua ansia. Felipe le porterà una splendida notizia: presto sarà rilasciata! Qui la trama completa di Una Vita.

Brave and Beautiful: Ecco che cosa accade nella puntata in onda oggi 17 maggio 2022

Nella puntata di Brave and Beautiful di oggi - 17 maggio 2022 - il protagonista è finito in carcere con l'accusa di aver ucciso Salih. Consapevole di non avere altro modo per dimostrare la sua innocenza, Cesur evade. Gli agenti, allora, iniziano a cercarlo ovunque, ma non riescono a stanarlo; pertanto si rivolgono a Suhan: sarà lei a portarli dal fuggitivo. La Korludag accetta di collaborare... però soltanto per non destare sospetti. In verità, la ragazza non ha mai pensato di tradire l'Alemdaroglu, anzi, è disposta a tutto pur di aiutarlo! Così, i due cominciano a svolgere delle indagini per conto loro... Qui la trama completa di Brave and The Beautiful.

