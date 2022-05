Brave and Beautiful Anticipazioni 17 maggio 2022: Cesur è innocente? Suhan lo aiuta a dimostrarlo!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Brave and Beautiful in onda martedì 17 maggio 2022 su Canale 5 rivelano che l'Alemdaroglu e la Korludag proseguono con le loro indagini...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Brave and Beautiful, scopriamo che, nella puntata in onda il 17 maggio 2022, alle 16.45, Cesur si ricorda che sotto la scarpa del corpo esanime di Salih, c'era un fiore: se lui e Suhan scoprissero di che tipo di fiore si trattasse, potrebbero scoprire di conseguenza qual è il luogo in cui si è verificato l'omicidio!

Brave and Beautiful Anticipazioni: Cesur è stato incastrato!

Cesur è stato incastrato per l'omicidio di Salih. Qualcuno, infatti, gli ha inviato un SMS dal telefono della vittima, richiedendogli un incontro; quando il ragazzo è presentato nel luogo stabilito, però, non ci ha trovato nessuno. Una volta rimessosi in viaggio, l'Alemdarolgu è stato fermato dalla polizia, che gli ha perquisito il furgone... e al suo interno ci ha trovato il cadavere!

Suhan aiuta Cesur, nelle Anticipazioni del 17 maggio 2022 di Brave and Beautiful

Il protagonista è finito in carcere con l'accusa di aver ucciso Salih. Consapevole di non avere altro modo per dimostrare la sua innocenza, Cesur evade. Gli agenti, allora, iniziano a cercarlo ovunque, ma non riescono a stanarlo; pertanto si rivolgono a Suhan: sarà lei a portarli dal fuggitivo. La Korludag accetta di collaborare... però soltanto per non destare sospetti. In verità, la ragazza non ha mai pensato di tradire l'Alemdaroglu, anzi, è disposta a tutto pur di aiutarlo! Così, i due cominciano a svolgere delle indagini per conto loro...

Brave and Beautiful Anticipazioni: Cesur si ricorda di un dettaglio importante...

Il figlio dei defunti Fugen ed Hasan, mentre riflette sulla sera in cui è stato fermato dalla polizia, si ricorda un dettaglio che potrebbe risultare determinante. Sotto la scarpa del corpo senza vita del padre di Sirin c'era un fiore. Cesur ne discute con Suhan, ed insieme sperano di poter capire di che fiore si trattasse: se lo identificassero, potrebbero scoprire qual è il luogo del delitto!

Brave and Beautiful va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.45.