Beautiful Anticipazioni 17 maggio 2022: Thomas era davvero all'oscuro del piano di Vinny?

Vediamo le Anticipazioni della Puntata di Beautiful in onda il 17 maggio su Canale 5. Le Trame dell'episodio ci rivelano che a oscurare la felicità di Steffy è un'unica grande preoccupazione: Thomas ha forse segretamente collaborato con Vinny?

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 17 maggio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dei due episodi in onda a partire dalle 13.50 su Canale5: Steffy accetta la proposta di matrimonio di Finn e, preoccupata per Thomas, gli chiede spiegazioni su quanto è avvenuto perché teme che suo fratello sia coinvolto.

Beautiful Anticipazioni: Finn chiede a Steffy di diventare sua moglie

Steffy ascolta Finn incredula, la fortuna sembra finalmente sorriderle. E' sollevata e finalmente può vivere con gioia la maternità, il suo primo pensiero va a Liam e Hope, non saranno costretti a vivere all'ombra di un "errore", proprio come Lei e Finn. liberi di crescere insieme questo bambino, frutto di una amore pulito, vero e sincero. Ma le emozioni non sono finite, Finn le ha già promesso di restarle accanto per tutta la vita ma ora vuole renderlo ufficiale. Il dottore, anello alla mano, si inginocchia di fronte alla Forrester e le chiede di diventare sua moglie!

Beautiful Anticipazioni: Hope crede alla buona fede di Thomas

È grazie alla caparbietà di Thomas che Vinny ha confessato di aver falsificato il test di paternità. Il Forrester, ormai cambiato, si è impegnato affinchè la verità venisse fuori e Hope potesse essere finalmente felice, anche lontano da lui. Dopo la confessione, Thomas si è affrettato a raggiungerla a casa per informarla e rasserenarla. Hope, dopo un attimo di naturale smarrimento, ha abbracciato Thomas e l'ha ringraziato. La Logan non ha dubitato un attimo della sua buona fede, anzi, ha elogiato il fratellastro e gli ha promesso eterna gratitudine.

Steffy pretende delle spiegazioni da Thomas, nella Puntata di Beautiful del 17 maggio 2022

Steffy accetta raggiante la proposta di Finn. Certa di voler trascorrere il resto della vita col dottore, la Forrester è pronta ad ufficializzare il loro legame. Le nozze sono imminenti e Steffy non sta più nella pelle, corre quindi ad informare la famiglia. A turbare la gioia della ragazza, un'unica preoccupazione: Thomas era davvero all'oscuro del piano di Vinny? Finn ha chiarito da subito la posizione del cognato, anzi, ha sottolineato come, solo grazie alla sua caparbietà, la verità sia venuta a galla. Steffy però, vuole guardare negli occhi suo fratello. Thomas ha avuto molti problemi nel passato, la sua mente ha giocato brutti scherzi, ora però Steffy spera di poter appurare l'effettivo cambio di rotta. E così, prima di dargli la bella notizia, decide di parlargli. Il Forrester riuscirà a convincere la sorella della sua completa estraneità alla faccenda?

