Una Vita Anticipazioni 17 maggio 2022: Natalia rivela a Genoveva di essere stata stuprata da Marcos!

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 17 maggio 2022 su Canale 5. Le trame rivelano che Natalia confiderà a Genoveva di essere stata stuprata da Marcos quando era ancora una ragazzina.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 17 maggio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap, in onda alle 14.10 su Canale5: Natalia racconta a Genoveva di essere stata stuprata da Marcos e la donna la consola. Felipe va in carcere per annunciare a Natalia che sarà rilasciata.

Una Vita Anticipazioni: dei terribili incubi angosciano Natalia

Natalia è finita in carcere incastrata da Marcos e dal fidato Pierre Carron. L'accusa non è omicidio (quello di Felicia) ma spionaggio. La poverina sta affrontando un momento molto difficile, nonostante infatti Genoveva, Aurelio e Felipe, abbiano deposto le armi in suo nome, collaborando per la sua scarcerazione, la prigione sta alimentando gli incubi più profondi della ragazza. Genoveva, durante una visita all'amica, si è resa conto che Natalia è ormai preda di sogni oscuri che hanno come protagonista Marcos. Ma perché proprio lui? Cosa hanno da spartire davvero Natalia e il Bacigalupe? Si tratta solo della vecchia rivalità tra famiglie o tra i due ci sono segnanti trascorsi? La scaltra Salmeron ha ovviamente intenzione di scoprirlo...

Una Vita Anticipazioni: ​Natalia si fida di Genoveva e le racconta del suo oscuro passato

Natalia soffre molto in carcere, gli incubi si fanno sempre più persistenti. Nonostante la presenza costante di Aurelio, Genoveva e Felipe, che non mancano di farle spesso visita, la ragazza sembra giunta davvero al limite. La Salmeron l'ha capito e, pronta a darle una mano ma anche ad andare affondo all'oscura vicenda degli incubi, programmerà non l'amica un lungo in contro in cui tenterà di spingerla a confidarsi. Natalia ha bisogno di conforto e di Genoveva si fida, quindi, dopo qualche titubanza, decide di approfittare della disponibilità della Dark Lady ad ascoltarla...

Natalia rivela a Genoveva di essere stata violentata da Marcos! Nella Puntata di Una Vita del 17 maggio 2022

Natalia vuota il sacco. La poverina, rassicurata dall'atteggiamento amichevole della Salmeron, le racconterà del suo oscuro passato in Messico. A causa di Marcos la ragazza sembra aver patito qualcosa di terribile, il Bacigalupe non è solo un assassino senza scrupoli ma anche un vile stupratore. Natalia, ancora giovanissima, è stata infatti vittima di violenza da parte del padre di Anabel. Il confronto sarà estenuante, a sconfortare Natalia è l'idea che il suo aguzzino stia continuando a distruggerle la vita, per fortuna, la seconda visita della giornata, allevierà di molto la sua ansia. Felipe le porterà una splendida notizia: presto sarà rilasciata!

