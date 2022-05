Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful Anticipazioni: Puntate di oggi 10 maggio 2022

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Brave and Beautiful - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 10 maggio 2022.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Brave and Beautiful che andranno in onda oggi, 10 maggio 2022, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Suhan e Cesur!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 10 maggio 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 10 maggio 2022 - Zoe tornerà ad affrontare Paris, convinta che sia proprio lei, sua sorella, la causa dell'infelicità che la sta investendo. Ovviamente la minore delle Buckingham non accetterà di prendersi la responsabilità di quanto sta accadendo a Zoe, anzi, le sbatterà in faccia i suoi errori chiarendole di essere lei l'unica colpevole in tutta questa faccenda. Zoe però non vorrà sentire ragioni e furiosa le ordinerà di andarsene dalla Forrester, di lasciare Zende e di allontanarsi da lei per sempre! Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 10 maggio 2022

Nella puntata di Una Vita di oggi - 10 maggio 2022 - dopo aver ottenuto conferma riguardo alle sue vere intenzioni, Miguel affronterà Daniela. La ragazza, ormai spalle al muro, sarà costretta a confessare. La Stabile ammetterà di essere una spia e di essersi avvicinata alla famiglia Olmedo per smascherarla, ma assicurerà anche a Miguel di non aver mai mentito sui sentimenti dichiarati nei suoi riguardi. Questo momento di sincerità finirà per avvicinare i due ragazzi che dopo qualche tenero bacio, si lasceranno travolgere dalla passione! Qui la trama completa di Una Vita.

Brave and Beautiful: Ecco che cosa accade nella puntata in onda oggi 10 maggio 2022

Nella puntata di Brave and Beautiful di oggi - 10 maggio 2022 - il primogenito di Tahsin era in forte disaccordo con Suhan, convinto che lei stesse sbagliando a non voler confessare all'ormai ex marito di essere incinta; così, il Korludag junior ha provato a chiudere i futuri genitori nella stessa stanza, ma non ha funzionato. Successivamente, il ragazzo ha sentito la Korludag parlare al telefono di un intervento per abortire, ed è quindi corso ad avvisare Cesur di quanto stesse accadendo. Quest'ultimo, però, non ha fatto in tempo: quando l'ha raggiunta in ospedale, l'ex moglie si era già sottoposta alla suddetta operazione. Tuttavia, adesso Suhan è pronta a rivelare all'Alemdaroglu la verità: il loro bebè è ancora nel suo grembo. Qui la trama completa di Brave and The Beautiful.

