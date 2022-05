Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Brave and Beautiful in onda martedì 10 maggio 2022 su Canale 5 rivelano che la Korludag è pronta a raccontare la verità all'Alemdaroglu...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Brave and Beautiful, scopriamo che, nella puntata in onda il 10 maggio 2022, alle 16.45, Suhan confessa a Cesur che, in realtà, non ha abortito.

Brave and Beautiful Anticipazioni: Suhan scopre di essere incinta...

Suhan ha scoperto di essere in dolce attesa nel momento peggiore, ossia quando lei e Cesur avevano firmato le carte per il divorzio. Sopraffatta dalle emozioni, la Korludag ha preferito inizialmente mantenere il silenzio; dopodiché, prima l'ha confidato a Sirin e poi a Korhan. La ragazza non voleva saperne di mettere al corrente anche il padre del bambino, appunto l'Alemdaroglu, dato che i loro rapporti sembravano essersi definitivamente incrinati...

Suhan non ha realmente abortito, nelle Anticipazioni del 10 maggio 2022 di Brave and Beautiful

Il primogenito di Tahsin era in forte disaccordo con Suhan, convinto che lei stesse sbagliando a non voler confessare all'ormai ex marito di essere incinta; così, il Korludag junior ha provato a chiudere i futuri genitori nella stessa stanza, ma non ha funzionato. Successivamente, il ragazzo ha sentito la Korludag parlare al telefono di un intervento per abortire, ed è quindi corso ad avvisare Cesur di quanto stesse accadendo. Quest'ultimo, però, non ha fatto in tempo: quando l'ha raggiunta in ospedale, l'ex moglie si era già sottoposta alla suddetta operazione. Tuttavia, adesso Suhan è pronta a rivelare all'Alemdaroglu la verità: il loro bebè è ancora nel suo grembo.

Brave and Beautiful Anticipazioni: Suhan chiede a Cesur un favore...

Il figlio dei defunti Fugen ed Hasan è al settimo cielo: il bambino è vivo! Finalmente, Cesur e l'imprenditrice hanno avuto modo di parlare a cuore aperto, e la Korludag non se l'è più sentita di continuare a mentirgli, facendolo di conseguenza soffrire tanto. La giovane, però, aggiunge anche che aveva preferito fargli credere di aver abortito perché aveva stabilito che avrebbe cresciuto il pargolo da sola, visto che lui era concentrato sulla sua battaglia personale contro il Korludag senior. Suhan, allora, gli chiede di rinunciare per sempre alla sua vendetta, per poter assicurare al loro bebè una vita serena...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Brave and Beautiful dal 9 al 13 maggio 2022.

Brave and Beautiful va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.45.