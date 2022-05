Beautiful Anticipazioni 10 maggio 2022: Zoe intima a Paris di sgombrare il campo!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della Puntata di Beautiful in onda il 10 maggio su Canale 5. Le Trame dell'episodio ci rivelano che Zoe, furiosa con Paris le intimerà di lasciare subito la città e mettere il punto alla relazione con Zende.

Beautiful Anticipazioni: Zoe incolpa Paris del suo fallimento

Mentre Zoe vive un momento difficile e una profonda infelicità, sua sorella Paris sta godendo di un nuovo amore, un nuovo lavoro e una nuova vita. L'ingiusta situazione ferisce ovviamente la maggiore delle Buckingham che, dopo l'ennesimo No di Carter, motivo di sconforto ma anche di profonda rabbia, se la prenderà proprio con sorella Paris. E' a lei infatti che Zoe imputerà tutte le colpe del fallimento della sua relazione. Paris sta vivendo la vita che Zoe ha sempre desiderato e questo la divora!

Beautiful Anticipazioni: Paris pronta a difendere la sua relazione

Zoe ha cercato di nascondere i suoi sentimenti per Zende a Carter, ma non si era preoccupata di mantenere lo stesso riserbo con Paris. La ragazza era convinta che, l'obbediente sorella, non avrebbe mai rappresentato un intralcio ma il tempo le ha dato torto. Paris si è ben integrata a Los Angeles dove ha trovato lavoro alla Forrester e iniziato una relazione romantica proprio con il suo Zende. E' a quel punto che Zoe furiosa le ha intimato di sgombrare il campo, purtroppo senza successo. Quando le cose con lo stilista si sono fatte serie, Paris ha capito di poter combattere la sorella per difendere la sua relazione!

Zoe ordina a Paris di sgombrare il campo, nella Puntata di Beautiful del 10 maggio 2022

Zoe tornerà ad affrontare Paris, convinta che sia proprio lei, sua sorella, la causa dell'infelicità che la sta investendo. Ovviamente la minore delle Buckingham non accetterà di prendersi la responsabilità di quanto sta accadendo a Zoe, anzi, le sbatterà in faccia i suoi errori chiarendole di essere lei l'unica colpevole in tutta questa faccenda. Zoe però non vorrà sentire ragioni e furiosa le ordinerà di andarsene dalla Forrester, di lasciare Zende e di allontanarsi da lei per sempre!

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.